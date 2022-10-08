張善政、邱奕勝聯合競總成立 馬英九、朱立倫站台籲藍天再現

國民黨桃園市長參選人張善政（前排右2）、議長邱奕勝（前排左2）聯合競選總部成立大會，馬英九（前排中）、朱立倫（右1）站台力挺。（記者李容萍攝）

2022/10/08 23:30

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政、尋求議員連任的桃園市議會議長邱奕勝今（8）晚在中壢區成立聯合競選總部，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前桃園縣長吳志揚等藍營大咖站台力挺，現場湧入上萬名支持者，展現藍軍大團結氣勢，張善政表示，民進黨為了保護自己黨的私利，網軍、側翼鋪天蓋地，全面的污衊與抹黑，不惜傷及無辜，他呼籲用民意打敗民進黨意，讓桃園藍天再現，國民黨揮出全壘打。

馬英九表示，他擔任總統的時候，張善政是科技部長、行政院長，兩人每週會吃一次飯交換意見，他觀察張是很細心、專業，有愛心耐心的人，基本上是科技人出身，很善良又正直又有耐心，他當過台北市長，知道這樣的人才能應付大大小小的事，像運動中心（八德國民運動中心）天花板塌落的事，一定比現在學過電機的市長（指桃園市長鄭文燦）清楚。他呼籲國民黨參選人要勤政愛民，選舉不買票、當選不貪汙、問政不腐化，這樣國家政治才有希望，也呼籲下架民進黨中華民國才有希望。

朱立倫讚許張善政有學問有能力，讀書時是學霸中的學霸，台大畢業、史丹佛碩士、康乃爾博士「論文找得到」，很年輕就擔任台大教授，後來被宏碁、Google聘為高階主管，獲馬英九延攬當首任科技部長、當過行政院長。民進黨想盡辦法對張善政見縫插針，但是連縫都找不到。他感謝邱奕勝在桃園市議會，還有4位黨籍立委魯明哲、張育美、呂玉玲、萬美玲相挺，以及前台北市議員羅智強全力支持張善政。

張善政也說，「我張善政可以受委屈，但台灣人的善良不能受委屈」，最近他指出桃園市政府的公共建設問題，對手鄭運鵬卻說他只在看桃園小問題。不過他要問大家八德國民運動中心天花板掉下來是小問題？桃園觀光旅遊吊車尾、給小孩打錯疫苗都非小問題，他強調自己有工程師訓練，實事求是，他上任將公共建設完整體檢，讓市民安心，請大家送他進市府，終結豆腐、綠豆渣，結束綠色執政。

邱奕勝則感謝所有團隊和親朋好友這20多年來對他的疼愛，他從大家眼神看出來充滿期待，希望11月26日讓張善政成為桃園市的大家長。

國民黨桃園市長參選人張善政（右4）、議長邱奕勝（右6）聯合競選總部成立大會，馬英九（右5）、朱立倫（右3）站台力挺。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政、桃園市議會議長邱奕勝聯合競選總部成立大會，馬英九（中）等藍營大咖站台力挺。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（前排右1）、議長邱奕勝（中）聯合競選總部成立大會，朱立倫（前排右2）到場站台力挺。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政、議長邱奕勝聯合競選總部成立大會，現場旗海飄揚。（記者李容萍攝）

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