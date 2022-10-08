連假玩一波！桃園鮮奶節牧草圈超好拍 小牛、羊咩咩萌翻

桃園鮮奶節現場展示大片的牧草圈，供民眾拍照、打卡。（記者李容萍攝）

2022/10/08 20:11

〔記者李容萍／桃園報導〕雙十連假何處去？第一屆「桃園鮮奶節」今天起一連3天在楊梅秀才休閒農業區登場，3天規劃不同主題，開幕首日以「醇白嘉年華」為主題，搭配光點馬戲特技演出，園區規劃有牧草圈美拍、可愛的小乳牛、小羊進駐、大片花海可拍攝網美照，以及親子DIY等體驗。

桃園市長鄭文燦出席桃園鮮奶節開幕式致詞說，桃園是北部酪農產業最大產地，一年有5億元產值，知名大廠光泉鮮乳、統一企業、 義美食品、佳格食品等都有設廠，而楊梅區是桃園酪農聚落，埔心牧場也座落於此，生產的鮮乳品質、營養價值優良，近年來植物奶興起，節能減碳議題為世界所關注，而桃園在地黃豆漿、大豆奶、黑豆奶等種類也十分多元。

鄭文燦說，這次活動於秀才休閒農業區舉辦，近年來校前交流道開通，到會場不到5分鐘車程，周邊的農場、農家產業十分多元，齊聚主會場辦理各種特色的農事體驗，有三代同堂焢窯樂、苦茶籽採摘、左手香防蚊DIY、洗愛玉DIY等等有趣的體驗，園區的花田、牧草圈都能拍出漂亮網美照。

市府副祕書長邱俊銘說，桃園鮮奶節集結農會、產銷班及在地小農設攤，分產業、教育、美食及養生、永續館四大主題，走訪桃園鮮奶節除了品嘗在地鮮奶，園區也分享遊客鮮奶的相關知識，從生產、製乳到消費者手上，其中的過程非常嚴謹繁瑣，一杯濃醇香得來不易；此次活動寓教於樂，能近距離觀賞小牛吃草，可從認識牧草的種類、小牛的養成、羊咩咩擠奶秀1天2個時段（上午10點、下午2點）、牧草圈美拍等，以及壓頭就會發出叫聲的「壓頭牛」，均是有趣的互動體驗。

農業局長郭承泉說，楊梅除了鮮奶、鮮奶吐司、牛奶棒、豆奶等，仙草系列商品也十分有名。楊梅區長邱世源說，現場近3公頃的休耕農地是向民間農家借用，雖然只有短短3天，不過很開心楊梅有辦活動的場域，希望能將鮮奶節變成楊梅主軸活動，再搭配周邊的休閒步道及未來的河岸親水區可順道遊。

至於停車場資訊，厚生園區（可停400輛，龍潭區店湖一路90號對面）、日陽包裝（可停90輛，楊梅區老莊路281號）活動期間的上午9點至下午5點，在楊梅區老莊路556巷內農地（麗多森林溫泉酒店停車場旁）提供接駁車。

桃園鮮奶節現場展示大片的牧草圈，供民眾拍照、打卡。（記者李容萍攝）

首屆桃園鮮奶節還有正值泌乳期小羊的擠乳秀。（記者李容萍攝）

首屆桃園鮮奶節還有正值泌乳期小羊的擠乳秀。（記者李容萍攝）

首屆桃園鮮奶節開幕，現場規劃小牛區，讓民眾近距離觀看小牛吃草。（記者李容萍攝）

首屆桃園鮮奶節開幕，現場規劃小牛區，讓民眾近距離觀看小牛吃草。（記者李容萍攝）

鄭文燦（中）等人出席首屆桃園鮮奶節開幕式。（記者李容萍攝）

第一屆「桃園鮮奶節」今天起一連3天在楊梅秀才休閒農業區登場，3天規劃不同主題。（記者李容萍攝）

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