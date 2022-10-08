許清順競總成立 鄭運鵬推崇沒有擔任公職4年服務仍未中斷

桃園市議員參選人許清順成立競選總部，市長參選人鄭運鵬都到場力挺，還拉起許清順右手，現場高喊「凍蒜、凍蒜」。（記者謝武雄攝）

2022/10/08 17:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員參選人許清順今舉行競選總部成立大會，桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長參選人鄭運鵬都到場力挺，鄭運鵬也推崇，許清順即使沒有擔任公職，但4年來對蘆竹鄉親服務沒有中斷，呼籲民眾市長投鄭運鵬、議員投許清順，讓兩人雙雙上壘為選民服務。

成立大會於上午8點在蘆竹區六福路舉行，現場湧入大批支持者，「凍蒜、凍蒜」聲不斷。鄭運鵬提到，許清順曾擔任代表、議員，一直都很照顧地方，對於蘆竹鄉親的關心卻沒有中斷過，以中正北路半套交流道為例，在許清順擔任議員時就疾呼地方要全套交流道，而在他和鄭文燦雙雙當選後，才有蘆興南路交流道，如今蘆興南路也在拓寬，他外公是蘆竹人，請大家讓他接棒鄭文燦，讓最有能力有耐心的鄭運鵬入主市政府繼續照顧所有市民朋友。

鄭文燦說，許清順誠懇認真又樸實，在擔任公職期間時刻全力以赴，是可以信賴的好朋友，請大家多多支持許清順、讓蘆竹多一席民進黨議員；鄭文燦也強調，這8年來蘆竹和桃園的成長大家有目共睹，不論是圖書館、公托中心、幼兒園或親子館，鄭運鵬都和他一起並肩作戰，現在選戰微幅領先，「蘆竹是鄭運鵬的故鄉，請大家當他最好的後盾，順利完成市長接棒！」

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