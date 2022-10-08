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    首頁　>　桃園市

    馬斯克稱設「台灣特別行政區」鄭文燦批不切實際

    桃園市長鄭文燦受訪時表示，香港經驗證明一國兩制是失敗的，台灣有決心保有現有自由民主生活，用兩岸衝突不可避免為理由要台灣併入中國，這個說法是一廂情願而且不切實際。（資料照）

    桃園市長鄭文燦受訪時表示，香港經驗證明一國兩制是失敗的，台灣有決心保有現有自由民主生活，用兩岸衝突不可避免為理由要台灣併入中國，這個說法是一廂情願而且不切實際。（資料照）

    2022/10/08 16:04

    〔記者謝武雄／桃園報導〕全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國「金融時報」訪問時說「建議台灣變成中國特別行政區」；對此桃園市長鄭文燦受訪時表示，香港經驗證明一國兩制是失敗的，台灣有決心保有現有自由民主生活，用兩岸衝突不可避免為理由，要台灣併入中國這個說法是一廂情願而且不切實際。

    鄭文燦說，台灣有決心保有自己自由民主生活方式，大家也希望兩岸和平的現狀不要被破壞，他認為想尊重和平的現狀是一切的基礎，用兩岸衝突不可避免為理由，要台灣併入中國的說法是一廂情願而且不切實際。

    另民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，這不會是主流意見，馬斯克在某一個環節上面會發現和台灣做夥伴才可以信任，技術才不會被抄襲，這個是全世界目前的現在進行式，他也相信馬斯克很快就會看到，以馬克思的企業經營到某種程度，受到中國的壓力這個也很正常的事。

    鄭運鵬表示，馬斯克對兩岸的觀點或對台灣的看法，和美國的主流跟全世界的主流是不一樣的，他認為以特斯拉一開始的研發都是在台灣，台灣的技術對特斯拉到現在還很重要，但這也是國際企業在中國投資的一大悲哀，國際企業會受到各種資訊的扭曲，甚至受到各種政治壓力，導致對兩岸關係和對台灣的看法很不一樣。

    針對美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國「金融時報」訪問時說「建議台灣變成中國特別行政區」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為這不是主流意見。（記者謝武雄攝）

    針對美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）接受英國「金融時報」訪問時說「建議台灣變成中國特別行政區」，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬認為這不是主流意見。（記者謝武雄攝）

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