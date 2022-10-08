拉近與民眾距離 賴香伶預告行動競選快衝車明亮相

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（後排左3）出席公益彩券形象宣導園遊會。（記者周敏鴻攝）

2022/10/08 12:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶上午前往桃園區風禾公園出席公益彩券形象宣導園遊會，預告明天將會讓行動競選快衝車亮相，她說，快衝車是一輛改裝成競選行動辦公室的車輛，有別於藍綠陣營在聳立的大樓或建地上成立競選總部，將會與民眾更親近。

賴香伶說，快衝車象徵「清廉快充、桃園要衝」，明天下午2點將在蘆竹區亮相、開箱，而未來她的勝選方程式，將是用行動競選快衝車走遍桃園市每個角落，讓民眾可以與她的競選團隊更親近。至於藍綠陣營選擇在聳立的大樓區或建地上成立競選總部，這樣的選舉文化動輒須用上億元的資源，不僅耗費過多社會資源與成本，也恐助長政商之的不法。

對於民進黨桃園市長參選人鄭運鵬陣營指出建商提供土地贊助競選總部是傳統作法，賴香伶呼籲鄭運鵬盡速說明競選總部的土地是誰提供的？租金怎麼計算？租金與你的政治獻金有沒有關係？她認為，建商願意提供土地贊助，不論有租金或免費，都難免「瓜田李下」，她提出打炒房政策，藍綠陣營都沒跟進或提出更好政見，顯示他們對於現在高房市狀況、與建商的關係，可能都有不能說的秘密或難言之隱。

另，桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打3歲以上才能接種的國光公司流感疫苗，賴香伶重申，她已要求衛福部須啟動調查，且要督導桃園市政府衛生局、台北榮民總醫院桃園分院盡速釐清原因與責任，提供幼兒們半年內主動追蹤健康的方案，讓家長安心。桃園市長鄭文燦責無旁貸，「不要把這事情當作沒你的事情」，然後一天到晚去輔選。

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（後排左2）出席公益彩券形象宣導園遊會，熱情與民眾合影。（記者周敏鴻攝）

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