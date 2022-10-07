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    首頁　>　桃園市

    耗資1.3億 大園華興池公園動工、後年初啟用

    桃園市長鄭文燦（左五）與地方人士共同主持華興池公園動工典禮。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦（左五）與地方人士共同主持華興池公園動工典禮。（記者謝武雄攝）

    2022/10/07 17:00

    〔記者謝武雄／桃園報導〕為提供大園地區民眾更多休憩場所，桃園市政府與農委會農田水利署合作，開闢華興池公園，今舉辦動土典禮，華興池公園面積近7公頃，堤岸全長約1公里，工程費約1.3億元，預計明年底完成公園主體及遊戲場，後年農曆年前部分開園啟用，另在園區南側興建濱水遊憩服務中心，預計後年4月竣工、6月對外營運。

    桃園市長鄭文燦也和農委會農水署長蔡昇甫同時簽署「華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程合作備忘錄」，市長也感謝農水署補助1500萬元興建華興池公園。

    鄭文燦致詞時也提到，華興池鄰近住宅區，雖然是都市計畫內公園用地，為整合並滿足地方需求，市府規劃整建為兼具兼具城市、田園、社區及棲地並重的生態埤塘公園，工程項目包含秋日廣場入口景觀及意象、旗鑑型共融式遊戲場、濱水遊憩服務中心、碼頭、觀稜平台、「沉.綠.靜-水森綠廊」、堤岸景觀透水步道、全區指示標誌及環境教育導覽設施、特色街道傢俱、原生喬灌木四季景觀植栽等，水上活動區則提供獨木舟、立漿、踩船。

    鄭文燦說，華興池未來將打造一座大園城鎮地標，不僅是大園重要的旗艦型共融遊戲場以及生態濕地公園，更成為親子同遊、環境教育以及居民聯誼的好地方。

    華興池現況為埤塘。（記者謝武雄攝）

    華興池現況為埤塘。（記者謝武雄攝）

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