鄭運鵬陪同黃瓊慧車隊掃街 下大雨仍受歡迎

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬陪同市議員參選人黃瓊慧冒雨掃街、拜票。（（記者謝武雄攝）

2022/10/07 16:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園區市議員參選人黃瓊慧於明天早上9點30分在延平路舉辦大樹林地區後援會總部成立大會，今在市長參選人鄭運鵬陪同下以車隊掃街、拜票；鄭運鵬也呼籲民眾支持鄭運鵬、黃瓊慧，雙雙進入市府、議會，持續為大樹林地區建設努力。

車隊主要是在桃園火車站後站地區繞行，雖然下著大雨，還是受到民眾熱烈歡迎，除沿路放鞭炮外，也高喊「鄭運鵬凍蒜、黃瓊慧凍蒜」。

黃瓊慧也以擴音器向民眾喊話，懇求大家用選票支持鄭運鵬、黃瓊慧，延續桃園市長鄭文燦對後站、大樹林地區的照顧，包含鐵路地下化、延平路打通等大小建設，讓這些優良市政建設繼續前進。

鄭運鵬也提到，市府這幾年在大樹林地區推動許多建設，完成桃林鐵路（山鶯路）雨水下水道及大灣溝桃鶯路過路箱涵拓寬工程，設置樹仁三街滯洪池、西坡埤塘、舊大湳水上樂園等滯洪池，道路建設最重要的是推動延平路延伸至和平路道路新闢工程，已經打通至八德區和強路，目前正規劃最後一段延伸至和平路工程，未來鐵路地下化後，延平路將直接連接中正路，成為桃園區重要道路；他當選後將會持續加強對桃園後站、大樹林地區的建設。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬呼籲民眾支持市議員參選人黃瓊慧。（記者謝武雄攝）

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