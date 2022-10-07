鄭運鵬公布「育兒六利多」政見 還有三大加碼

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬公布「育兒六利多」政見，並提出兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童補助等「育兒三大加碼」。（記者謝武雄攝）

2022/10/07 13:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今公布「育兒六利多」政見，並提出兒童樂園、弱勢媽媽陪產的協助、罕見疾病孩童補助等「育兒三大加碼」；他說，鄭文燦2014年競選政策333計畫就包含生育津貼3萬塊、每月養育津貼3千塊，後來也變成全國性政策，桃園育兒政策向來都是全國標竿。

鄭運鵬也逐一解釋「育兒六利多」，包含「公托多」、「公園多」、「延長托」、「更好托」、「輕鬆托」、「待遇優」，以及「育兒三大加碼」，這些計畫包含旗艦級的兒童樂園、對單親媽媽，單身產婦的照顧，還有罕見疾病的家庭育兒津貼，不要陷入困境，希望能當「爸媽的好神托」。

鄭運鵬說，鄭文燦2014年的競選政策333的計畫，其中每個月養育津貼3千塊成為全國政策，如今家中的每一個小朋友每月補貼5千塊，第二個6千塊，第三個7千塊，桃園的育兒的這些政策一項都是全國的標竿，他提出「育兒六利多」政見，希望所有在桃園願意增產生小孩年輕家庭放心生小孩，安心帶小孩。

民進黨副秘書長、政策平台召集人林飛帆也說明民進黨政府育兒政策，包含不孕症治療補助最高10萬元、調高育兒津貼到5000元、增加平價托育名額、推班班有冷氣，透過校園電力的改善、校園太陽能，增加營養午餐的補助，讓家長得到幫助，減輕育兒的壓力。

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