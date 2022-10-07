118名幼兒被誤打流感疫苗 桃市府開罰北榮桃園分院25萬

桃園市政府衛生局副局長蘇柏文說，已對誤打流感疫苗的台北榮民總醫院桃園分院開罰25萬元。（桃園市政府提供）

2022/10/07 11:57

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打流感疫苗，桃園市政府衛生局今針對負責施打疫苗的台北榮民總醫院桃園分院作業疏失，依違反醫療法第57條規定，處25萬元罰鍰；衛生局副局長蘇柏文說，118名幼兒都已聯繫上，其中1人流鼻涕、1人腸胃炎，初判與疫苗接種無直接相關，其餘都無狀況。北榮桃園分院也發新聞稿指出，此事件造成民眾不安，院方要表達最深的歉意。

蘇柏文說，衛生局專案小組調查結果顯示，本事件與院方未落實人員教育訓練、未確實執行接種作業前的3讀5對有關，衛生局已依醫療法第57條規定「醫院未督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務」，裁處最高的25萬元罰鍰。另，因誤打疏失造成的疫苗損毀，院方也須照價賠償。

北榮桃園分院指出，因院方內部管理與資訊傳達有疏失，發生誤打疫苗事件，院方已深刻檢討流程並加強管理，對於此事件造成民眾不安，院方要表達最深的歉意，後續也會做最妥適的處理。

衛生局發布新聞稿補充，每年流感疫苗開打前，都會辦理合約院所執行作業的教育訓練，提醒各廠牌流感疫苗適用接種對象、冷運冷藏管理與相關注意事項等。呼籲轄內醫療院所接種疫苗前，應落實3讀5對，保障民眾權益，並提醒合約院所接種作業前，應確認是否已備妥不同接種對象所需的疫苗種類，避免錯誤接種事件再發生。

北榮桃園分院已啟動追蹤關懷機制，追蹤誤打疫苗的幼兒狀況，院方另已開設綠色通道，若幼兒有身體不適情形，家長可立即帶往醫院接受免費檢查，有其他疑義也可撥打0919-961-996專線諮詢。

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