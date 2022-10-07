桃園118名未滿3歲童誤打疫苗 藍營要求鄭文燦道歉

藍營民代呼籲桃園市長鄭文燦應針對118名幼兒被誤打流感疫苗一事道歉，並盡快回歸市政。（記者周敏鴻攝）

2022/10/07 11:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市118名未滿3歲幼兒被誤打3歲以上才能施打的國光公司產製流感疫苗，藍營民代上午在國民黨桃園市長參選人張善政競選總部召開記者會痛批，市府衛生局發錯疫苗，導致118名幼兒的家長憂心恐慌，要求桃園市長鄭文燦與衛生局長應道歉，鄭文燦也應盡快回歸市政，別為了拚選舉而罔顧孩子的健康。

市府衛生局於桃園市立綜合體育館舉辦的「桃源饗樂趣」桃園健康樂活食安嘉年華會場，規劃流感疫苗接種，1、2日卻為118名未滿3歲的幼兒，誤打了3歲以上才能接種的流感疫苗。

張善政北區競選總部主委、立委萬美玲上午與國民黨桃園市議員徐玉樹、詹江村、梁為超、朱珍瑤召開記者會，齊聲高呼「不要為了拚選舉，罔顧孩子的健康」，萬美玲說，當天發送的疫苗接種傳單，是呼籲6個月以上到國小入學前的幼兒來接種，卻配發給負責施打疫苗的台北榮民總醫院桃園分院，3歲以上才能接種的國光流感疫苗，簡直匪夷所思、荒腔走板。

朱珍瑤說，市府的螺絲鬆得誇張，難道是因為民進黨囂張地認為他們一定勝選，沒人能治得了他們，「非常噁心」，希望鄭文燦心思要放回市政，才對得起市長的薪水；詹江村強調，疫苗不能讓3歲以下兒童接種，一定有重要原因，118名幼兒的狀況，一定要持續追蹤；梁為超說，接種疫苗的醫療行為，為何要與嘉年華活動綁在一起？後續要如何負責？市府衛生局都應說明清楚；徐玉樹強調，規劃選舉活動，不應置民眾的生命安全與健康於不顧，希望鄭文燦趕快停下來，別再做危險的事。

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