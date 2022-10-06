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    首頁　>　桃園市

    桃園118名未滿3歲幼兒打錯流感疫苗 市府成立專案協助

    公費流感疫苗本月初開打，卻傳出市府衛生局日前於食安嘉年華活動設置、由台北榮總桃園分院承接的流感、莫德納疫苗隨到隨打站，有118名3歲以下幼兒誤打了提供3歲以上兒童和成人接種的國光生技四價流感疫苗，目前已啟動全面關懷機制。圖中人物與本文無關。（市府衛生局提供）

    公費流感疫苗本月初開打，卻傳出市府衛生局日前於食安嘉年華活動設置、由台北榮總桃園分院承接的流感、莫德納疫苗隨到隨打站，有118名3歲以下幼兒誤打了提供3歲以上兒童和成人接種的國光生技四價流感疫苗，目前已啟動全面關懷機制。圖中人物與本文無關。（市府衛生局提供）

    2022/10/06 19:40

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕年度公費流感疫苗本月初才開打，卻傳出市府衛生局日前於食安嘉年華活動設置、由台北榮總桃園分院承接的流感、莫德納疫苗隨到隨打站，有118名3歲以下幼兒誤打了提供3歲以上兒童和成人接種的國光生技四價流感疫苗，市府衛生局成立專案小組釐清誤打疏失之因，同時，北榮桃園分院也開設24小時0919-961996專線及綠色通道，提供相關協助。

    根據了解，國光生技四價流感疫苗為單一劑型0.5mL，臨床試驗可保護3歲以上兒童和成人免受流感病毒的侵害，但是該疫苗並無針對3歲以下幼童進行過臨床試驗。

    衛生局表示，依據疾病管制署官網資料，倘接種非適用年齡的流感疫苗，今年不必再重複補接種流感疫苗。對此接種異常事件，衛生局與北榮桃園分院主動關心118名幼兒狀況，全數啟動追蹤關懷機制，後續若家屬有疑義可撥打0919-961996專線，院方同時也已開設綠色通道，若孩子有身體不適情形，家長可以立刻帶到桃園分院接受免費檢查，衛生局及桃園分院將持續關心寶貝健康；衛生局第一時間也成立調查小組，釐清本事件誤打疏失之因，後續依相關法規調查處分。

    市府衛生局日前舉辦食安嘉年華活動，並於1、2日設置流感、莫德納疫苗隨到隨打站，沒想到負責承接的台北榮總桃園分院卻將提供3歲以上和成人的國光流感疫苗，替118名3歲以下幼兒接種，出現誤打疫苗的事件，市府衛生局已組專案小組釐清並將懲處相關人員。（市府衛生局提供）

    市府衛生局日前舉辦食安嘉年華活動，並於1、2日設置流感、莫德納疫苗隨到隨打站，沒想到負責承接的台北榮總桃園分院卻將提供3歲以上和成人的國光流感疫苗，替118名3歲以下幼兒接種，出現誤打疫苗的事件，市府衛生局已組專案小組釐清並將懲處相關人員。（市府衛生局提供）

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