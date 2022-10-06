環團批五酒桶山開發規避環評 桃市府：公園開發不需環評

桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳將陳情書遞給工務局副局長陳智仁。（記者謝武雄攝）

2022/10/06 20:22

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府規劃在蘆竹區五酒桶山公園進行開發，引起護樹及環保團體質疑未做環評是違法開發案，今至市府前廣場批評市府帶頭違法，工務局副局長陳智仁今代表市府接下陳情書後表示，五酒桶山總面積雖達23.45公頃，但市府只是針對公有地進行友善環境改善，至今開發面積僅0.4公頃，且公園開闢並非開發案，即使面積大於5公頃也不需環評。

陳智仁表示，為五酒桶山整體開發，市府辦理都市計畫變更，由保護區變成公園及道路用地，由於原來是保護區，因此公園、道路用地開發仍需「簡易水保計畫」，由於五酒桶山是民眾登山好去處，因此採「低衝擊開發」原則，不會破壞生態環境，不會有水泥建築，不砍樹，並提供開闊大草原跟草坪，再加上共融式森林遊戲場，除有助於增加戶外活動空間，也能促進親子活動。

該陳情活動是由桃園護樹行動聯盟召集人吳凱琳發起、民眾黨桃園市長參選人賴香伶辦公室主任林恕輝、桃園海岸生態保育協會、台灣樹人會、台灣水資源保育聯盟、綠黨副秘書長李春祥、苗栗縣環保協會、反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會、捍衛石頭營聯盟、新北看守土城愛綠協會等環保團體都到場聲援。

吳凱琳等人表示，依照相關法規規定，都市計畫內土地開發面積達5公頃，需要進行環評，都計外則是10公頃，如今五酒桶山總面積超過20公頃卻未做環評，明顯的違法開法，呼籲市府不要知法犯法。

林恕輝也呼籲市府開發五酒桶山要尊重民意，都與地方溝通，開發的過程更要維持山林景觀，不要破壞大自然環境。

李春祥則認為，市府以分期開發模式，降低規模來規避環評，這是違法的行為，如果用切割施工作為避免環境藉口，則環保法規豈非形同具文。

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