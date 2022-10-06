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    首頁　>　桃園市

    短短10年從門外漢到「米王」 葉時帖台灣稻米達人奪冠

    桃園市長鄭文燦為好米組冠軍葉時帖披上彩帶。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦為好米組冠軍葉時帖披上彩帶。（記者謝武雄攝）

    2022/10/06 19:33

    〔記者謝武雄／桃園報導〕農委會今天舉行「台灣稻米達人冠軍賽」決賽，其中楊梅區農友葉時帖獲好米組冠軍，原本種植「桃園3號米」的葉時帖，經農業局輔導改種「高雄147號米」，從默默無名到連續四屆入圍，2019年獲得第3名，經過不斷摸索、測試，烈日下還在田間揮汗工作，今年總算拿下全國總冠軍，可說是汗水沒有白流。

    現年48歲的葉時帖，30歲以前在中華汽車工作，之後經營寵物店，10年前因為景氣不佳而結束寵物店，開始接受農業局「小地主、大佃農」輔導，目前種植25公頃稻田，短短10年的時間從農業的門外漢，到如今全國冠軍米，期間的辛苦不足為外人道。

    市農會總幹事周宗維也提到，葉時帖從2016年開始種植「高雄147號米」，原本根本排不上名次，請教農改場專家後開始摸索，從2018年開始入圍，2019年全國第3名、2020年入圍，去年因疫情停辦，今年一舉拿到全國冠軍，堪稱實至名歸。

    葉時帖表示，「高雄147號米」與「桃園3號米」產量都差不多，但「高雄147號米」植株比較細長，如果施肥過量容易造成倒株，因此施肥量必須控制得宜，太少會讓蛋白質含量過低口感差；此外田間管理也很重要，尤其是北部天氣常常又熱又濕，要注意稻熱病，另外二化螟蟲、捲葉蟲都是常見的水稻蟲害，都要特別注意。

    市長鄭文燦也到場祝賀4位得獎、入圍農友，也為好米組冠軍葉時帖披上彩帶，並宣布葉可獲市府200萬元補助、楊梅農會也可獲得100萬元獎勵；另大溪區簡蔡憶鳳、觀音區梁信琪入圍有機米組，新屋區黃世宸入圍好米組，3人可獲30萬元資材補助、農會則是5萬元。

    桃園市長鄭文燦與「台灣稻米達人冠軍賽」好米組冠軍農友葉時帖、農會人員合影。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦與「台灣稻米達人冠軍賽」好米組冠軍農友葉時帖、農會人員合影。（記者謝武雄攝）

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