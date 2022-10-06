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    藍議員會勘國民運動中心 公務員一句話引爆衝突

    桃園市各國民運動中心缺失成為藍綠政治攻防話題。（記者許倬勛攝）

    桃園市各國民運動中心缺失成為藍綠政治攻防話題。（記者許倬勛攝）

    2022/10/06 20:10

    〔記者許倬勛／桃園報導〕國民運動中心成桃園市藍綠政治攻防話題，國民黨市議員詹江村、舒翠玲、梁為超今下午赴中壢區國民運動中心會勘「抓漏」，欲證實市府工程品質不佳、缺失一籮筐；市府體育局科長急欲解釋頻遭打斷，脫口而出「我不是參選人，你們想怎樣講都好」不料瞬間點燃詹江村怒火，場面一度火爆。

    藍營眾議員5日紛在臉書發文分享中壢國民運動中心停車場淹水的畫面，質疑市府工程品質不佳；市府體育局長莊佳佳也發監視器畫面澄清，指淹水照片是7月夏季致災型豪大雨，屬突發狀態非常態。

    藍營議員詹江村、舒翠玲、梁為超及民進黨議員彭俊豪、呂林小鳳、無黨議員謝美英到場會勘，國民黨議員頻問體育局官員「漏水是不是事實？」、「五樓羽球館也有漏水！」

    體育局科長解釋，當日積水是因強降雨導致雨水溢流至地下室，與設施本身無關聯，並非建物本身漏水，每月都會定期檢查，議員揭露的定期照片是舊照，與實際情況略有不同，且也調閱多處監視器舉證；但是藍議員頻打斷他發言，該名公務員無奈脫口「我不是參選人，你愛怎麼講就怎麼講」。

    不料這席話點燃詹江村怒火，詹趨前質問科長「這是議會通過的會勘，你在說什麼！」還要身旁的梁為超、謝美英不要攔他，場面一度失控。

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