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    桃市永豐高中公共化幼兒園動土 明年9月完工可收136童

    「永豐高中新建公共化幼兒園園舍工程」今天舉行動土典禮，市長鄭文燦、教育局長林明裕、八德區議員呂林小鳳、蔡永芳、段樹文及朱珍瑤等皆到場與會。（記者陳恩惠攝）

    「永豐高中新建公共化幼兒園園舍工程」今天舉行動土典禮，市長鄭文燦、教育局長林明裕、八德區議員呂林小鳳、蔡永芳、段樹文及朱珍瑤等皆到場與會。（記者陳恩惠攝）

    2022/10/06 18:15

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市八德區因交通便利、地理區位、就業機會與豐富的人文特色等優勢，近年人口快速成長，市府教育局規劃於市立永豐高中新建公共化幼兒園，市長鄭文燦今天主持開工動土典禮時說，為滿足幼兒就學需求，市府斥資總工程款8122萬餘元，新建總樓板面積427餘坪、地上三層建築物，將招收2至5歲共5班136名幼童，預計明年9月完工，提供茄苳地區家長更多選擇，讓年輕家庭幸福多一點、負擔少一點。

    鄭文燦表示，桃園於升格前，幼兒園就學名額僅1萬1661人，自他上任後，市府努力推動托育公共化政策，積極布建公共化幼兒園，迄今累計已增設109所公共幼兒園、444班1萬2314個就學名額，市境公共化幼兒園比例逾4成3，布建率居全國之冠，未來4年內預估再推動27所幼兒園，達到就近入學的目標；此外，市府也規劃持續增設2歲幼兒專班，以符合不同年齡層孩子的成長需求。

    他說，市府曾率全國之先推動333育兒政策，提供生育補助及育兒津貼，在中央幼托新制上路後，市府也針對送托準公共化保母加碼補助1000元，送托準公托化托嬰中心加碼補助2000元，大幅降低托育負擔；在幼兒園就學補助方面，公立幼兒園收費最高不超過1000元、非營利幼兒園不超過2000元、準公共化幼兒園不超過3000元，而非營利幼兒園平日提供延托服務、寒暑假可留園，便於上班族家庭接送，也提供家長更多選擇平價幼兒園的機會。

    鄭也提及，未來永豐高中學區周邊發展，除了高城埤塘生態公園、捷克冒險公園外，鐵路地下化後將設置桃園醫院站，原鐵路路廊轉型為林蔭大道，鄰近的貿聯倉儲搬遷後將有新的學校用地，太平洋電線電纜廠區土地自辦市地重劃區內，也將規劃興建社會住宅及市民活動中心。

    市府教育局長林明裕補充說，八德區目前已設置北青及大和2所非營利幼兒園，永豐高中非營利幼兒園於永豐高中校地內，總工程經費也獲教育部核定補助5002萬元，完工後將招收2歲班1班16名，3至5歲班有4班120名，建築設計以低樓層漸層退縮設計，增加天際線變化，並以明亮的米白搭配淺灰洗石子，創造素雅氛圍，利用不同色彩跳搭，塑造幼兒園亮麗活潑精神。

    「永豐高中公共化幼兒園園舍工程」今天舉行動土典禮，由市長鄭文燦主持，包括教育局長林明裕、市議員呂林小鳳、蔡永芳、段樹文及朱珍瑤等皆到場。（記者陳恩惠攝）

    「永豐高中公共化幼兒園園舍工程」今天舉行動土典禮，由市長鄭文燦主持，包括教育局長林明裕、市議員呂林小鳳、蔡永芳、段樹文及朱珍瑤等皆到場。（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦今天主持「永豐高中新建公共化幼兒園園舍工程」動土典禮。（記者陳恩惠攝）

    桃園市長鄭文燦今天主持「永豐高中新建公共化幼兒園園舍工程」動土典禮。（記者陳恩惠攝）

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