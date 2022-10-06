張善政端原民牛肉：設置訓練中心培植體育、音樂人才

復興區長游正英將擔任張善政桃園市原住民後援會會長，送上象徵「好彩頭」的白蘿蔔致意。（記者許倬勛攝）

2022/10/06 13:30

〔記者許倬勛／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今天（6日）出席原住民族後援會成立大會，端出原民福利牛肉，包括邀請企業認養偏鄉學校、打造原住民族特色運動訓練中心，宣示「若當選一定全心為原民朋友服務」，盼能凝聚認同。

張善政說，桃園市的原民人口高達7．9萬人、僅次於花蓮縣，宣示四大方向原民政見，分別為「發揚原住民族文化特色」、「深根原住民族教育」、「發展偏鄉照護體系」與「打造原住民族特有產業」。

張善政介紹，未來以現有原住民族文化會館為基礎，希望吸引不同族群的參與及認識，也規劃設置沉浸式母語教學實驗學校，讓孩子自然學習族語、扎根文化認同；偏鄉中小學同時推動科普教育、減少城鄉數位落差，希望透過科技人身分，廣邀企業認養偏鄉學校，為原鄉下一代盡心培養人才，另也將打造原住民族特色的運動訓練中心，不只培訓體育人才、也教授音樂技能。

此外，偏鄉醫療相對弱勢，張善政表示，將運用科技與遠距通訊技術，強化偏鄉醫療能量及品質；同時強化長者照護體系，增設偏鄉日間照護中心，讓年輕者能安心工作。針對原鄉勞力外流，張善政提出解方，就是結合青年文創及原住民族特色，凝聚原鄉青年認同，推動品牌精緻化，形成產業聚落，可望整合、厚實原鄉的旅遊資源。

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