藍議員集體PO中壢國運中心淹水照 桃市體育局打臉：今年7月舊照

4名國民黨桃園市議員及議員參選人，昨晚不約而同一起在臉書上張貼中壢國民運動中心地下停車場大淹水照片，市府體育局長莊佳佳深夜11點47分緊急在個人臉書貼出澄清公告，表示議員所指為今年7月5日的事，如今早已處理完成。（取自桃市府體育局長莊佳佳臉書）

2022/10/06 13:07

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園、八德及蘆竹國民運動中心陸續因游泳池無法維修、天花板坍塌、電梯井漏水等相關缺失，引發桃園市長參選人及藍營市議員口水戰，包括詹江村、舒翠玲、梁為超等人昨晚幾乎同步在個人臉書貼出「中壢國民運動中心停車場淹水」，批評「運動中心出包又一樁、豆腐渣工程、下雨可以漏到淹」，對此，市府體育局長莊佳佳臉書深夜緊急澄清，調閱監視器發現停車場並無淹漏水的情況，議員們所貼照片為今年7月5日豪大雨時，車道截水溝宣洩不及，漫流至地下停車場。

市府體育局體育局綜合規劃科長廖維敏澄清表示，有關多位議員於昨天晚間分別在臉書張貼中壢運動中心停車場淹水照片，經查證照片是今年7月5日時拍攝，當天因夏季致災型豪大雨，造成車道截水溝宣洩不及，雨水漫流至地下停車場，中壢運動中心當天即已將積水處理完畢，並未造成任何災害，並非昨晚現場的實況。

廖維敏表示，當日的積水和運動中心設施本身無關聯，而是強降雨導致雨水自外部馬路漫流到地下室，並非肇因於建築物漏水，當時運動中心已及時處理，也未造成災害。同時也查證，昨晚中壢地區並無下雨，同時查證地下停車場各角度的監視器，發現中壢國民運動中心現況並無任何淹、漏水的情形，請外界切勿以訛傳訛。

體育局表示，中壢國民運動中心是桃市極力爭取興建的運動場館，經前體委會補助興建，2012年開始辦理工程規劃設計暨促參前置作業，2014年核定基本設計、2015年完成細部設計，同年12月30日開工、2018年7月6日竣工，同年8月28日驗收合格，工程造價6億1289萬8112元，是深受中壢市民喜愛的運動好去處，也是全市目前營運績效最好的運動中心。

體育局本於推動體育運動促進全體市民健康宗旨，全力做好維護運動設施，選舉的政治口水刻意引用致災型暴雨照片，意圖不當連結，散播不實訊息誤導大眾，盼各界應確實查證、勿輕易相信，特此澄清。

4名國民黨桃園市議員及議員參選人，昨晚不約而同一起在臉書上張貼中壢國民運動中心地下停車場大淹水照片，但經市府體育局調閱監視器，除發現中壢沒下雨停車場也沒淹之外，議員們貼文照片皆為今年7月5日的舊照片，引發熱議。（取自鄭運鵬桃園市長線上後援會群組）

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