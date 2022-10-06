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    首頁　>　桃園市

    張善政批運動中心淹水遭打臉 鄭運鵬：選情急了？

    鄭運鵬指出，可能張善政的選情急了要小題大作，但要請他注意查證。（記者陳政宇攝）

    鄭運鵬指出，可能張善政的選情急了要小題大作，但要請他注意查證。（記者陳政宇攝）

    2022/10/06 10:42

    〔記者陳政宇／台北報導〕多名國民黨桃園市議員參選人5日指控，中壢國民運動中心因下雨淹水，桃園市長參選人張善政也質疑「這樣的工程品質有問題」。不過，桃園體育局長莊佳佳公布5日的錄影畫面，當晚並無淹水情形。對此，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬今（6日）回應，張善政可能選情急了，捕風捉影來汙衊桃園。

    對於藍營指控的淹水問題，莊佳佳分享5日晚間的監視器畫面，澄清中壢國民運動中心的停車場當晚並未發生淹漏水情形，並指議員所貼的淹水照片是7月5日的舊照，當天就已將積水處理完畢。至於牆壁裂縫的滲水情況也早已修補完畢，並無議員所稱的「下雨漏到淹水」。

    鄭運鵬今日受訪表示，看起來張善政及其團隊，似乎對桃園的公共設施開始捕風捉影、隨便攻擊，關於運動中心，莊佳佳也有把現場影片記錄拿出來，「昨天並沒有下雨，當然更不會漏水」。

    鄭運鵬說，桃園在鄭文燦市長8年任內，有非常多公共建設都是國家級、甚至國際級，例如市立美術館、大有梯田公園，三坑的自然公園和很多埤塘公園也都煥然一新，桃園的公共建設品質請大家放心。「可能張善政的選情急了要小題大作，但要請他注意查證」，公共工程都有完整的合約，包含驗收、保固機制，全台從中央到地方都有這樣的狀況。

    針對張善政在臉書呼籲鄭運鵬「生氣一下下」，鄭運鵬直言，覺得很奇怪，如果生氣可以解決事情，那以後國家大小事都拍桌或翻桌就好了，這並不是解決問題的方法，重要的是發現問題並解決好。

    鄭運鵬並質疑張善政，過去對桃園最重要的捷運通車，明明在國民黨執政時期已經完工，卻跳票五年沒辦法通車，張擔任行政院政務委員和正副院長時期，「當時是否只會生氣，但沒辦法讓機捷通車」，直到蔡英文上任總統、鄭文燦擔任桃園市長、而自己進了立法院之後，才協調交通部將機場捷運的通車問題跟國際的承包商來解決掉。

    鄭運鵬強調，我們都沒有生氣，但是都解決了問題，這也是張善政和我們做事情的方法不同，希望他不要用很簡單的方式、捕風捉影來汙衊桃園，桃園不是他想的好像到處都不行，市民光榮感來自長期的肯定，張善政可以不用推銷鄭文燦的政績，但是不需要每天找東找西，雞蛋裡挑骨頭來汙衊桃園的成績。

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