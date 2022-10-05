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    首頁　>　桃園市

    泰國前副總理拜會鄭文燦 聚焦疫後合作議題

    泰國前副總理邦特（Mr. Phongthep Thepkanjana）偕夫人拜會桃園市長鄭文燦，雙方互贈紀念品。（記者謝武雄攝）

    泰國前副總理邦特（Mr. Phongthep Thepkanjana）偕夫人拜會桃園市長鄭文燦，雙方互贈紀念品。（記者謝武雄攝）

    2022/10/05 21:26

    〔記者謝武雄／桃園報導〕泰國前副總理邦特（Mr. Phongthep Thepkanjana）今下午5點30分拜會桃園市長鄭文燦，雙方就疫後智慧城市、觀光、文化教育及醫療生技合作等領域發展合作等交換意見，也期許未來在各面向有更多合作空間。

    邦特偕夫人在外交部亞太司副司長周啟宇、故宮博物院副院長黃永泰等官員陪同下拜會鄭文燦，雙方交換意見後也互贈禮物。

    鄭文燦特別感謝邦特去年以視訊方式參加「2021年韌性城市論壇」，透過線上方式與其他城市交流治理的相關議題，因為疫情，人們透過科技的方式讓彼此關係更加緊密，桃園致力發展智慧城市治理、亞洲矽谷、航空城計畫，產業發展目標與泰國4.0計畫不謀而合，雙方在科技及工業轉型等領域都有合作潛力。

    鄭文燦也提到，台泰兩國關係密切，桃園市政府與泰國貿易經濟辦事處互動良好，目前全台泰國移工約6萬人，其中約有2萬人在桃園，因此許多國際節慶也都在桃園舉辦，如一年一度的潑水節、泰國美食活動及拳擊、藤球比賽等各項文化節慶和體育競技類活動，都非常受到桃園民眾的喜愛。

    邦特則表示，發展循環經濟、綠能政策等都是泰國聚焦領域，也持續應用區塊鏈等新技術提升服務品質，並積極發展泰國成為觀光醫療中心，疫情前，台泰之間人民互訪非常頻繁，他也曾多次私下訪台旅遊，泰國在11月將主辦APEC峰會，很多台灣代表也會與會，希望未來鄭文燦也有機會來訪泰國，待台灣邊境解封後，台灣有旅客來泰國旅遊，持續深化彼此觀光、教育、科技及醫療等各領域交流，增進情誼。

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