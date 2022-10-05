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    首頁　>　桃園市

    張善政第2波觀光政見 打造桃園最棒「體驗式旅遊城市」

    國民黨桃園市長張善政參訪蘆竹區源鮮智慧農場，右1為源鮮智慧農場董事長蔡文清。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨桃園市長張善政參訪蘆竹區源鮮智慧農場，右1為源鮮智慧農場董事長蔡文清。（記者鄭淑婷攝）

    2022/10/05 18:48

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政日前公布首波觀光政策，他今到蘆竹區參訪源鮮智慧農場，同時發表第2波觀光政策，主打桃園農遊亮點、倍增桃園休閒農場產銷及推行低碳旅程，打造桃園成為全台最棒「體驗式旅遊城市」。

    張善政表示，源鮮利用LED燈控制日照，不同蔬菜採取不同光譜，已是非常科技化的精緻農業，也是桃園休閒農業或農業旅遊的一大特色，相較4年前他來參訪，栽種技術又進步很多，也選在此發布他的第2波觀光政策。

    張善政表示，他首要提升桃園農遊亮點，計畫遴選桃園有潛力的觀光工廠或休閒農場，透過國際經驗顧問專案輔導後，導入全球制定永續旅行準則（GSTC）認證，讓其成為具代表性的農遊亮點，不只吸引國內遊客，也可吸引國外遊客前來，他舉源鮮整廠輸出到北歐很多種植蔬菜不易的國家為例，不僅是台灣的驕傲，也是非常有魅力的農遊亮點。

    張善政說，也將協助休閒農場產銷倍增，具體措施包括輔導上架農遊超市平台、協助申請各項補助，並成立國際行銷辦公室，讓優質的農產品更有銷路；最後，將協助休閒農業區針對不同族群設計更多體驗行程，並整合先前提出的「幸福里程30公里」政策，廣設YouBike 2.0、結合公車路線，落實低碳旅遊的最後一哩路。

    張善政強調，未來將串連桃園觀光工廠、環境教育設施場所與休閒農場等3大體驗型觀光重點，讓桃園成為台灣最棒的體驗式旅遊城市，進而吸引更多旅客到桃園。

    國民黨桃園市長參選人張善政到蘆竹區參訪源鮮智慧農場，同時發表第2波觀光政策。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政到蘆竹區參訪源鮮智慧農場，同時發表第2波觀光政策。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨桃園市長張善政參訪蘆竹區源鮮智慧農場，左為源鮮智慧農場董事長蔡文清。（記者鄭淑婷攝）

    國民黨桃園市長張善政參訪蘆竹區源鮮智慧農場，左為源鮮智慧農場董事長蔡文清。（記者鄭淑婷攝）

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