為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    批鄭運鵬對工程出問題不吭聲 張善政：難道是鄭文燦小跟班？

    國民黨桃園市長參選人張善政直指對鄭運鵬一句話都不吭聲，批評「鄭運鵬難道是鄭文燦的小跟班嗎？」（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政直指對鄭運鵬一句話都不吭聲，批評「鄭運鵬難道是鄭文燦的小跟班嗎？」（記者李容萍攝）

    2022/10/05 18:03

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（5）日由前大溪鎮長曾榮鑑（桃園升格前）、市議員李柏坊陪同，到大溪區參加重陽敬老活動。被問及他昨天喊話對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬能不能為桃園人生氣一下，鄭運鵬反批他只會氣噗噗，張善政說，他希望鄭運鵬生氣一下下就好，其實是希望鄭運鵬爭氣一點，替桃園人爭一口氣。

    張善政說，鄭運鵬身為桃園市長參選人，當然應該要替桃園人爭取福利、替桃園人講話，可是面對這麼多的工程的問題，從八德運動中心到蘆竹國民運動中心到市政府的廁所，面對這麼多工程一一出問題，結果鄭運鵬一句話都不吭聲，不替桃園人講話，「鄭運鵬難道是鄭文燦的小跟班嗎？」

    另外，鄭運鵬也批評張善政在中央當政委、行政院副院長、行政院長時，也沒有為機場捷運5年不能通車沒有氣噗噗，生氣不能解決問題？張善政回應說，這只是鄭運鵬在轉移焦點，這個沒什麼好回應的。

    至於鄭運鵬今天批評他只看到桃園小問題看不到桃園的好，張善政回應，以八德運動中心為例，一個地震，剛完工的天花板就塌下來，這叫做桃園的好嗎？這會是桃園人覺得光榮的事情嗎？被CNN廣播到全世界都知道，他覺得一點都不光榮，一點都不好，桃園人不會以這種豆腐渣工程，綠豆渣工程為好、為榮。

    國民黨桃園市長參選人張善政（前左2）由前大溪鎮長曾榮鑑（前左1）和志工陪同參加大溪重陽節敬老活動。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（前左2）由前大溪鎮長曾榮鑑（前左1）和志工陪同參加大溪重陽節敬老活動。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）參加大溪重陽節敬老活動，向鄉親握手尋求支持。（記者李容萍攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（右）參加大溪重陽節敬老活動，向鄉親握手尋求支持。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鄭文燦角逐足協理事長短期不入閣 鄭運鵬：尊重選擇
    2022/10/05 12:46

    鄭文燦角逐足協理事長短期不入閣 鄭運鵬：尊重選擇
    鄭寶清問何來鄭百億、當代和珅？詹賀舜諷：寫網路故事
    2022/10/05 12:01

    鄭寶清問何來鄭百億、當代和珅？詹賀舜諷：寫網路故事

    扭轉市區新案刻板印象 推出即受矚目
    民進黨北北基桃市長參選人首度合體 3大主張打造首都生活圈發展
    2022/10/04 17:17

    民進黨北北基桃市長參選人首度合體 3大主張打造首都生活圈發展
    挺鄭文燦論文挨批 鄭運鵬反酸「有些議員參選人沒政見但花招很多」
    2022/10/04 11:57

    挺鄭文燦論文挨批 鄭運鵬反酸「有些議員參選人沒政見但花招很多」

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    張善政：民進黨有假論文、假消息及豆腐渣工程「生產線」
    2022/10/03 20:06

    張善政：民進黨有假論文、假消息及豆腐渣工程「生產線」
    舒翠玲告意圖使人不當選 鄭運鵬︰轉移張善政發紅包事件是否心虛
    2022/10/03 16:28

    舒翠玲告意圖使人不當選 鄭運鵬︰轉移張善政發紅包事件是否心虛
    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播