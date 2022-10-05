批鄭運鵬對工程出問題不吭聲 張善政：難道是鄭文燦小跟班？

國民黨桃園市長參選人張善政直指對鄭運鵬一句話都不吭聲，批評「鄭運鵬難道是鄭文燦的小跟班嗎？」（記者李容萍攝）

2022/10/05 18:03

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（5）日由前大溪鎮長曾榮鑑（桃園升格前）、市議員李柏坊陪同，到大溪區參加重陽敬老活動。被問及他昨天喊話對手民進黨桃園市長參選人鄭運鵬能不能為桃園人生氣一下，鄭運鵬反批他只會氣噗噗，張善政說，他希望鄭運鵬生氣一下下就好，其實是希望鄭運鵬爭氣一點，替桃園人爭一口氣。

張善政說，鄭運鵬身為桃園市長參選人，當然應該要替桃園人爭取福利、替桃園人講話，可是面對這麼多的工程的問題，從八德運動中心到蘆竹國民運動中心到市政府的廁所，面對這麼多工程一一出問題，結果鄭運鵬一句話都不吭聲，不替桃園人講話，「鄭運鵬難道是鄭文燦的小跟班嗎？」

另外，鄭運鵬也批評張善政在中央當政委、行政院副院長、行政院長時，也沒有為機場捷運5年不能通車沒有氣噗噗，生氣不能解決問題？張善政回應說，這只是鄭運鵬在轉移焦點，這個沒什麼好回應的。

至於鄭運鵬今天批評他只看到桃園小問題看不到桃園的好，張善政回應，以八德運動中心為例，一個地震，剛完工的天花板就塌下來，這叫做桃園的好嗎？這會是桃園人覺得光榮的事情嗎？被CNN廣播到全世界都知道，他覺得一點都不光榮，一點都不好，桃園人不會以這種豆腐渣工程，綠豆渣工程為好、為榮。

國民黨桃園市長參選人張善政（前左2）由前大溪鎮長曾榮鑑（前左1）和志工陪同參加大溪重陽節敬老活動。（記者李容萍攝）

國民黨桃園市長參選人張善政（右）參加大溪重陽節敬老活動，向鄉親握手尋求支持。（記者李容萍攝）

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