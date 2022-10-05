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    首頁　>　桃園市

    趁自助餐店老闆娘忙煮菜 男子偷走背包52萬元當天被逮

    警方起出鄭姓男子偷竊的52萬元。（警方提供）

    警方起出鄭姓男子偷竊的52萬元。（警方提供）

    2022/10/05 08:39

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市鄭姓男子4日上午10點多，行經桃園區一處自助餐店，向越南籍老闆娘假稱要訂便當後，趁著老闆娘進廚房煮菜時，偷走她放在店內的背包，背包內放著要匯回越南讓表妹治病的52萬餘元，讓老闆娘急得半死，還好警方當天晚間10點多就逮回鄭男，追回贓款，才讓老闆娘破涕為笑。

    自助餐店老闆娘說，鄭男（34歲）曾多次到自助餐店消費，當天上午他又前來說要買便當，因她廚房鍋內仍有菜未煮好，就請鄭男稍等一下，豈料鄭男趁著她在廚房、店內僅有行動不便的一名家人，竟大膽地在櫃台和店內尋找值錢物品，結果被鄭男發現放在店內一處椅子上的背包，鄭男拿起背包後，迅速走出自助餐店。

    警方說，自助餐店老闆娘發現背包被偷，急得趕忙報警，因為背包內放了52萬餘元，是她準備等工作告一段落時，要去匯款回越南，讓表妹治病用的救命錢。

    桃園警分局青溪派出所調閱監視器後，因鄭男是派出所列管的治安人口，一眼就被認了出來，警方派員在鄭男住處埋伏，待他晚間10點多返家後，立即逮人，並起出約52萬元贓款，人贓俱獲，讓鄭男百口莫辯，訊後已被依竊盜罪嫌送辦。

    警方查獲鄭姓男子並起出52萬元贓款。（警方提供）

    警方查獲鄭姓男子並起出52萬元贓款。（警方提供）

    鄭姓男子涉嫌偷竊自助餐店的背包，得手52萬元。（警方提供）

    鄭姓男子涉嫌偷竊自助餐店的背包，得手52萬元。（警方提供）

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