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    首頁　>　桃園市

    桃園+4834！ 衛生局呼籲完整接種疫苗

    桃園市衞生局長王文彥表示，社區接種站採取分齡分流，目的是降低社區接種站人流壓力，若非當天規劃年齡層，只要符合施打次世代疫苗追加劑接種資格民眾仍可前往。（記者陳恩惠攝）

    桃園市衞生局長王文彥表示，社區接種站採取分齡分流，目的是降低社區接種站人流壓力，若非當天規劃年齡層，只要符合施打次世代疫苗追加劑接種資格民眾仍可前往。（記者陳恩惠攝）

    2022/10/04 23:46

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕中央流行疫情指揮中心今天（4日）宣布新增4萬9509例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土個案，連續9天上升，疫情仍處於上升的高原期，桃園市今增4834例，較昨上升23.89％，市府衛生局長王文彥提醒，疫情多變化，切勿因邊境即將解封而鬆懈，仍應完整接種武肺疫苗較好，提升防疫及增強保護力，市境連續2天進行第二階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗接種作業，今天18處社區接種站總共有6115人完成施打。

    王文彥說，桃市昨（3）日首日開設莫德納次世代追加劑社區接種站，60至64歲階段有6507人完成接種，今（4）日持續於18處莫德納次世代追加劑社區接種站，提供55至59歲莫德納次世代雙價疫苗接種，整體接種秩序良好，本週六（8日）將繼續提供50至54歲民眾接種追加劑。他說明，社區接種站採取分齡分流，目的是降低社區接種站人流壓力，若非當天規劃年齡層，只要符合施打次世代疫苗追加劑接種資格民眾仍可前往。

    王文彥表示，中央流行疫情指揮中心提醒，疫情變化多，目前仍在高原期起伏階段，民眾切勿因本月13日邊境解封政策而防疫鬆懈，應儘速依照指揮中心建議施打疫苗並完整接種以確保健康，同時也要確實遵守現行防疫規定戴口罩、勤洗手，一旦確診、或居家隔離、居家檢疫及自主防疫時要配合相關防疫措施，適當準備防疫物資如口罩、快篩試劑，保護脆弱族群避免接近有症狀或有暴露史的親友，一有疑似症狀儘速快篩或就醫，持續落實防疫不鬆懈。

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    桃園市衞生局提醒，我國邊境管制13日將解封，疫情多變化，完整接種疫苗較好。（記者陳恩惠攝）

    桃園市衞生局提醒，我國邊境管制13日將解封，疫情多變化，完整接種疫苗較好。（記者陳恩惠攝）

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