為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　桃園市

    「桃源饗樂趣」食安展閉幕 女團AKB48 Team TP壓軸演出

    人氣偶像女團AKB48 Team TP壓軸精采演出，讓食安嘉年華活動熱鬧閉幕。（記者陳恩惠攝）

    人氣偶像女團AKB48 Team TP壓軸精采演出，讓食安嘉年華活動熱鬧閉幕。（記者陳恩惠攝）

    2022/10/04 21:46

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，睽違2年未舉辦的桃園市健康樂活食安嘉年華，經一連4天進行「桃源饗樂趣」活動，吸引27萬5769人次參加，在人氣偶像女團AKB48 Team TP壓軸精采演出後熱鬧閉幕，市長鄭文燦於會中除頒發10大特色業者並抽出汽車頭獎的幸運女得主，當她接獲市長祝賀電話「這不是詐騙吧？」的疑問，現場哄然大笑；鄭文燦說，食物的來源是很值得關注的，今年活動主題為「食材溯源」，希望藉由推廣食材履歷的透明化及產地的可追溯性，確保民眾吃得安心又健康。

    鄭文燦說，桃園是全國食品工業領導城市，十分重視食品安全，成立食安基金、落實從產地到餐桌的「食安五環」業者自律認證機制，另組織食安稽查大隊投入食品稽查，為民眾健康做全面把關，今年更建置「桃食安心資訊平台」，輔導餐飲業者自主登錄食材來源，消費者可透過平台查詢，瞭解餐飲的食材來源；此外，為減少農產品的農藥殘留，市府農業局建置「桃園市農藥殘留質譜快檢實驗室」且持續推動食材履歷認證，將桃園在地優質食材推廣予廠商，建立完善的食安環境。

    他進一步說明，未來飲食趨勢是提倡「吃在地、食當季」的低碳理念，食材溯源可將食材產地透明化，讓消費者看見產地或碳足跡，確保食安也能提倡環保概念。近年市府推動學校營養午餐「天天安心食材」計畫，每週3天供應有機蔬菜、1天產銷履歷蔬菜和1天非基因改造蔬菜，照顧學生的營養健康；同時，配合中央推動學校營養午餐採用國產可追溯生鮮食材政策，納入「3章1Q」食材制度，成為各縣市推動營養午餐的典範。

    睽違2年未舉辦的桃園市健康樂活食安嘉年華，經一連4天進行「桃源饗樂趣」活動，吸引27萬5769人次參加，在人氣偶像女團AKB48 Team TP壓軸精采演出後熱鬧閉幕。（記者陳恩惠攝）

    睽違2年未舉辦的桃園市健康樂活食安嘉年華，經一連4天進行「桃源饗樂趣」活動，吸引27萬5769人次參加，在人氣偶像女團AKB48 Team TP壓軸精采演出後熱鬧閉幕。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦於閉幕儀式後，仍到各商家的攤位逛逛。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦於閉幕儀式後，仍到各商家的攤位逛逛。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦在閉幕活動時，抽出頭獎汽車女得主，現場致電恭喜。（記者陳恩惠攝）

    市長鄭文燦在閉幕活動時，抽出頭獎汽車女得主，現場致電恭喜。（記者陳恩惠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    食安嘉年華活動2天湧20萬餘人 衛生局再加碼1萬份美食券
    2022/10/02 21:03

    食安嘉年華活動2天湧20萬餘人 衛生局再加碼1萬份美食券
    4天湧入30萬人次 桃園食安嘉年華明年見！
    2019/11/11 00:14

    4天湧入30萬人次 桃園食安嘉年華明年見！

    桃園市2022未來教育國際論壇熱鬧展開
    桃園食安嘉年華開幕 4天有得吃、有得玩
    2019/11/07 21:09

    桃園食安嘉年華開幕 4天有得吃、有得玩
    桃園食安嘉年華 預約看展抽汽車
    2017/10/31 18:26

    桃園食安嘉年華 預約看展抽汽車

    誰最容易受退化性關節炎所苦？
    桃園市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播