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    首頁　>　桃園市

    次世代疫苗第2階段開打 桃園首日接種6507劑次

    桃市今天進行第二階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗施打，限定60至64歲的追加劑接種服務，首日施打狀況踴躍，共有6507人完成。（市府衛生局提供）

    桃市今天進行第二階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗施打，限定60至64歲的追加劑接種服務，首日施打狀況踴躍，共有6507人完成。（市府衛生局提供）

    2022/10/03 23:00

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情目前仍在高原期，配合中央開放第二階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗政策，桃市本週開設18處社區疫苗接種站採分齡分流免預約方式進行，今天進行60至64歲的追加劑接種服務，共有6507人完成施打，市府衛生局長王文彥提醒，桃園的次世代疫苗社區追加劑接種站完全免預約，若有接獲不明簡訊通知，切勿點擊連結，以免遭詐。

    王文彥說明，市府規劃今、明及週六分3天，採取分齡分流免預約等方式，每天上午8至12時、下午1至4時在18處接種站進行莫德納次世代疫苗追加劑的接種作業，提升民眾抵抗Omicron變異株的免疫保護力，由於近期有民眾接獲「COVID-19次世代疫苗預約通知，請於收到簡訊後3個工作天內進行預約」手機訊息，請大家務必提高警覺，千萬不要點擊來源不明的連結或輕易提供個資，對於不明簡訊也請不要輕信並不要轉傳。

    他表示，今天社區接種站進行60至64歲民眾接種，施打狀況相當踴躍，明天為55至59歲、本週六（8日）則為50至54歲的成人，再次提醒符合第二階段追加接種莫德納次世代雙價疫苗者，只要到場施打前須確認與最後一劑基礎劑／基礎追加劑或前一劑追加劑間隔至少12週（84天），皆可把握機會前往施打。各區接種站相關資訊可至「桃園市防疫資訊站」網站查詢。

    相關新聞請見︰

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    桃市衛生局長王文彥提醒，桃園的次世代疫苗社區追加劑接種站完全免預約，若有接獲不明簡訊通知，切勿點擊連結，以免遭詐。（市府衛生局提供）

    桃市衛生局長王文彥提醒，桃園的次世代疫苗社區追加劑接種站完全免預約，若有接獲不明簡訊通知，切勿點擊連結，以免遭詐。（市府衛生局提供）

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