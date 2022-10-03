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    首頁　>　桃園市

    國慶連假返鄉出遊車流增 平鎮系統南下封閉12小時

    國慶連假將至，桃市警局表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將於10月8日0點起至中午12點，實施匝道封閉12小時，請用路人提早經由中壢或幼獅交流道改道行駛。（桃市警局提供）

    國慶連假將至，桃市警局表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將於10月8日0點起至中午12點，實施匝道封閉12小時，請用路人提早經由中壢或幼獅交流道改道行駛。（桃市警局提供）

    2022/10/03 20:23

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕雙十國慶連假即將到來，桃園市警察局規劃交通疏運措施，國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將於10月8日0點起至中午12點，實施匝道封閉12小時，請用路人提早經由中壢或幼獅交流道改道行駛，其餘桃園市境內各交流道均未實施高乘載管制，但高速公路局仍會依國道實際車流狀況實施匝道儀控，預期連假首日國道各南向匝道的等候車隊較長，請用路人注意。

    桃市警局表示，今年國慶連假10月8至10日3天，預期天氣穩定，民眾出遊意願高，國道各交流道周邊及大溪、龍潭等風景遊憩區周邊道路將湧現人、車潮，特別是山區主要觀光熱點替代道路有限，呼籲遊客提早規劃行程及出門，同時「桃園鮮奶節」將在楊梅區舉行，常利用楊梅區老莊路、龍潭區楊銅路的用路人須注意，遊客則請利用大眾運輸交通工具前往，並遵守現場交通警察及主辦單位工作人員的管制及引導。

    警方呼籲，連假期間民眾出遊，務必謹記及遵守「不超速、不逼車、不無照駕駛」等安全駕駛守則，勿讓寶貴連假因交通意外造成遺憾。此外，警方也將加強續取締酒後駕車等重大違規，確保連假期間交通秩序與順暢。

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