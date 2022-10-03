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    首頁　>　桃園市

    張善政：民進黨有假論文、假消息及豆腐渣工程「生產線」

    被問及鄭文燦論文抄襲？國民黨桃園市長參選人張善政批民進黨有假論文、假消息及豆腐渣工程生產線。（記者李容萍攝）

    被問及鄭文燦論文抄襲？國民黨桃園市長參選人張善政批民進黨有假論文、假消息及豆腐渣工程生產線。（記者李容萍攝）

    2022/10/03 20:06

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（3）日下午出席南區競選總部進駐祈福，被問及新黨桃園市議員參選人游智彬偕同新黨發言人、律師陳麗玲，指控桃園市長鄭文燦台灣大學國發所論文涉嫌抄襲、參考文獻灌水造假甚至找槍手，張善政回應表示，「他的指導教授好像是陳明通，對不對？陳明通就是假論文生產線，蘇貞昌（行政院長）是假消息生產線，鄭文燦是豆腐渣工程生產線，都是一樣的。」

    張善政說，面對外界質疑，鄭文燦應該親自出面，說清楚講明白，他也可以找鄭運鵬（民進黨桃園市長參選人）陪同，他強調，近期民進黨執政的「真相」持續被揭發，包含公權力赤裸裸介入媒體經營、打壓異己，利用官學一條龍，大量洗綠營權貴學歷，這些都不是個案，而是一個完整牢固的共犯結構，有著一條又一條的生產線。張善政質疑，假新聞的生產線在蘇貞昌手上，假論文的生產線則在陳明通手上，蔡英文政府到底還有多少造假生產線？

    張善政還說，基於尊重學術自主，他對於類似案件立場始終一致，就是呼籲當事人說清楚、講明白，若台大召開學倫會，也要配合說明，更不應企圖以政治力干預學術。

    張善政（中）等人出席南區競總進駐祈福儀式。（記者李容萍攝）

    張善政（中）等人出席南區競總進駐祈福儀式。（記者李容萍攝）

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