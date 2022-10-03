鄭文燦論文被控抄襲 鄭寶清：說清楚講明白

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清（中）認為市長鄭文燦的論文所用引述，可顯示有台灣和中國槍手代寫，呼籲鄭文燦說清楚講明白。（記者陳恩惠攝）

2022/10/03 17:49

〔記者陳恩惠／桃園報導〕新黨桃園市中壢區市議員參選人游智彬偕同新黨發言人、律師陳麗玲今天身穿「抄人裝」，指控桃園市長鄭文燦台灣大學國發所論文涉嫌抄襲、參考文獻灌水造假、找槍手，並公布3項指控證據；對此，無黨籍桃園市長參選人鄭寶清認為，從鄭文燦的論文後面引述應用的文章、參考書目可見，鄭文燦應是找了2個槍手來代寫，甚至從文章可看出這2個槍手一個是台灣人，另一個是中國人，呼籲鄭文燦說清楚、講明白。

鄭寶清表示，「從鄭文燦推薦了林智堅來參選就是抄襲，接著又看到鄭運鵬全力挺抄襲，如今鄭文燦又被找到抄襲，我想抄襲與否都能說清楚講明白，到底有沒有抄襲，我看到鄭文燦的論文是寫「中國基層民主的演變」，整個應用的文章、參考書目很奇怪，有的用『國立台灣大學』，有的後面就不敢寫『國立』，就只有台灣大學，我想這很清楚就是兩個人寫的文章，所以鄭文燦要出來說清楚講明白。」

鄭寶清又提及，「鄭文燦推薦林智堅，可看到一個抄襲的，又挺一個抄襲的，又一個抄襲的，所以這三個是桃園三結義，變成抄襲三結義、詐騙三結義，我想這都不好，對待人民就是誠實以對，就是要誠信，沒有誠信的話都是假的，雖然我還沒見到具體內容，希望鄭文燦能出來說清楚講明白，因為他一再地攻擊張善政是抄襲的，怎麼自己也變成抄襲的，這個很奇怪喔，人家認為這是蛇鼠一窩不適當。」

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