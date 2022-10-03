舒翠玲告意圖使人不當選 鄭運鵬︰轉移張善政發紅包事件是否心虛

對於國民黨桃園市議員舒翠玲提告意圖使人不當選，鄭運鵬反問對方是轉移焦點，是否心虛？（記者李容萍攝）

2022/10/03 16:28

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市議員舒翠玲創立的桃園市美麗人生發展協會，上月舉辦重陽敬老活動，國民黨桃園市長參選人張善政到場頒發現金紅包和寫有「張善政致贈」的腳踏車，引發賄選爭議，舒翠玲、舉辦活動的協會理事長賈豫華等人，今（3）日召開提告鄭運鵬陣營意圖使人不當選記者會。對此，鄭運鵬受訪呼籲對手張善政和輔選團隊誠懇、公開說明，推給他不會改變那張一起摸彩照片的事實，現場幾百個人沒什麼好隱瞞，用控告他的方式來轉移焦點，讓他覺得不可思議、是不是心虛？

鄭運鵬說，他實在不太理解張善政和輔選團隊是怎麼理解媒體和各界在選舉過程所有的質疑，包含5736萬元研究計畫、用張善政名義摸彩和發紅包事件，通通是媒體揭露選舉過程的質疑。他很奇怪到底是心虛，還是要馬上轉移給其他參選人，對市民、媒體有知的權利，國民黨完全不理解什麼叫第四權，這不是用來轉嫁到自己競爭對手就可以改變事件本質。

鄭運鵬認為，面對選舉事件只要當事人願意公開、誠懇說明，相信市民或他是競爭者都會願意相信，很遺憾張在研究案和摸彩事件都不願意正面面對，反而是推給他，民主選舉最重要的是不能被利益、暴力影響，媒體揭露照片都那麼清楚，公開講清楚就好，是誰用張名義或是誰授意以張的名義抽腳踏車和發紅包，跟檢察官清楚說明就好，他相信大家都願意相信。

鄭運鵬強調，不能因為張是直轄市長參選人，他也是參選人選舉，因為不同政黨身分，就說是政治迫害，也不能因為張的參選人身分而有法律查察賄選的假期，他與張都面對到一樣的標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法