世界警察消防運動會 桃園女消防員奪2金1銀為國爭光

幼獅消防分隊隊員葉松江（左1）和團隊在2022年世界警察消防運動會為國爭光。（桃市消防局提供）

2022/08/03 21:30

〔記者李容萍／桃園報導〕2022年第19屆世界警察消防運動會於7月22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，計有來自70個國家超過1萬名選手參與，是警消界兩年一度的盛事。桃園市消防局第二大隊幼獅消防分隊隊員葉松江（29歲），是桃市消防局唯一代表參賽的選手，她在臥推、健力2項勇奪金牌及跆拳道團體銀牌，表現優異，尤其健力硬舉項目更打破大會紀錄，風光為台灣拿下好成績，為國爭光。

葉松江和代表隊昨天清晨返抵國門，正配合防疫在南投竹山訓練中心隔離，5日出關，今（3）日她接受本報記者電話訪問表示，參賽準備過程中，要一邊工作、一邊練習，十分辛苦，如今拿到好成績很高興。

葉松江說，她從國中時期練跆拳道，一路打跆拳道至彰師大畢業，長期訓練，曾多次代表台灣參加比賽，直到參加消防警察特考並分發桃園市消防局服務，面對救災救護總是兢兢業業，但始終沒有忘掉跆拳，她把練跆拳當運動，且消防局推動肌力、體能競賽，對她很大幫助，練跆拳不多，但能維持肌力和體能。

葉松江說，能獲選成為選手代表台灣參賽很高興，在利用假日回母校備戰，「好像回到年輕時候」，只是當選手準備比賽過程要一邊工作、一邊練習，十分辛苦，整個人也沈浸在運動帶來的酸甜苦辣，她很珍惜比賽機會，得獎總算辛苦沒有白費，未來如有機會仍會繼續參加比賽，爭取榮譽。

幼獅消防分隊隊員葉松江，在2022年世界警察消防運動會勇奪2金1銀為國爭光。（桃市消防局提供）

幼獅消防分隊隊員葉松江（中）在2022年世界警察消防運動會勇奪2金1銀為國爭光。（桃市消防局提供）

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