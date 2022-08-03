桃園升格推動電纜地下化達52.6％ 下地長度130公里

大園區民生南路電纜地下化前，天空布滿纜線，相當紊亂。（工務局提供）

2022/08/03 21:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園升格後，成立專案小組推動電纜地下化及天空纜線清整計畫，如今地下化比率已由2015年41.1％提升到達52.6％，提早完成今年預定51％目標，下地長度約130公里，移除電桿3844支，移除纜線長度達2609公里。

桃園市長鄭文燦今主持市政會議，會中聽取工務局電纜地下化簡報後表示，桃園升格至今已編列7億2500萬元預算，連同台電補助費用，共投入近28億元經費辦理電纜地下化工程。

其中由台電全額負擔工程包括，沿海「強化配電線路災防韌性計畫」台15線電纜地下化工程、經費4億8480萬元，「大溪松樹腳至平鎮太利分歧線」特高壓地下化案、經費約9億元，兩案地下化長度29.4公里、移除575支電桿、70座電塔；另台電也進行老舊導線更新「強化配電線路降低災害停電計畫」，至今已改善682公里，有效減少用戶停電及跳電率的發生。

工務局長賴宇亭表示，桃園升格7年多來，電纜下地比例提升11.5％，市府陸續針對各區重點商圈、人行道新設及道路拓寬、重劃區及公共工程周邊等有公共設施帶的區域作為電纜地下化的優先路段。

大園區民生南電纜地下化後，天際線一望無際。（工務局提供）

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