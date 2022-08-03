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    首頁　>　桃園市

    桃園蘆竹殺夫案 7旬妻被聲押

    桃園市蘆竹區發生9旬老翁疑遭有精神疾病70歲妻子殺害案，檢察官今晚複訊後將涉案王婦向法院聲請羈押。（記者余瑞仁攝）

    桃園市蘆竹區發生9旬老翁疑遭有精神疾病70歲妻子殺害案，檢察官今晚複訊後將涉案王婦向法院聲請羈押。（記者余瑞仁攝）

    2022/08/03 18:35

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市蘆竹區一處社區昨晚大樓發生蕭姓9旬老翁被發現胸口有刀傷、倒臥住家浴室死亡多時，警方獲報調查發現死者7旬王姓妻子涉案，王婦案發後還鎮定到房間入睡，被捕時一度情緒失控，經送醫診治，情緒恢復後經檢警訊問認為涉嫌重大，檢察官今晚6點複訊後將王婦以殺人罪嫌向法院聲請羈押。

    桃市警局蘆竹分局昨晚6點43分接獲蕭姓男子報案稱其父倒臥在浴室，胸部有刀傷及大量血跡，員警趕赴現場發現90歲的蕭姓老翁倒臥浴室，胸部有刀傷，且已明顯死亡。

    警方調查發現涉嫌行兇為死者70歲王姓妻子，王婦見員警到場一度情緒失控，警方將她送往醫院診治，另於現場查扣多把刀具，將送驗確認凶器；警方今天報請桃園地檢署檢察官相驗，法醫相驗遺體發現死者雙手有抵禦傷，而胸口有明顯刀傷、傷及心臟，研判為致命傷，仍將擇期解剖遺體釐清確切死因；涉案的王婦經檢察官複訊後，以殺人罪嫌向法院聲請羈押。

    檢警調查，王婦有精神疾病、長期服藥，狀況時好時壞，平日由9旬高齡的丈夫在家照顧，昨晚其兒子打電話返家，因無人接聽感覺有異，趕回家後發現父親倒臥浴室，胸部有刀傷、死亡多時，警方到場後將情緒失控的王婦送醫，待精神穩定後訊問。

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