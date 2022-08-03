桃園+2562！8/5開設26社區接種站 長者打疫苗加碼送最後機會

桃園市長鄭文燦說，週五再開設26處社區疫苗接種站，全年齡施打莫德納或高端疫苗，65歲以上長者這次接種後，仍可獲得700元禮券、桃園好米1包、2劑快篩試劑等好康。（桃園市政府提供）

2022/08/03 16:34

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市今天新增2562例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土確診個案。市長鄭文燦主持防疫專案會議時宣布，8月5日上午開設26處社區疫苗接種站，提供全年齡施打莫德納或高端疫苗；雖然中央「65歲以上長者接種武肺疫苗提供衛教品」政策已截止，但65歲（原住民族55歲）以上長者當天在社區接種站施打疫苗，這次仍限定提供700元禮券、桃園好米1包及2劑快篩試劑，還有免費愛心計程車接送，鼓勵符合資格的長者把握最後加碼機會，踴躍接種第4劑。

鄭文燦說，桃園市截至今天為止，累計本土確診52萬6503人，考量部分民眾染疫康復後半年內仍遭受後遺症困擾，配合中央持續推動「COVID-19染疫康復者整合醫療計畫」，包括聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、龍潭敏盛醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、華揚醫院及中壢長榮醫院等10家醫院開設整合性門診，跨科別會診只需繳交1次掛號費及1次部分負擔。

衛生局長王文彥說，今天確診數相較於上週三（7月27日）下降4.40％，但較昨天的2027例上升26.39％。全國今天新增2萬3718例，相較上週三下降7.06％，也較昨天上升1.79％。有鑑於中央對於入境人口政策放寬，疫情降幅趨緩，接種疫苗為提高免疫、防護力的重要方法，因此，週五上午8點至12點再開設26處COVID-19社區疫苗接種站，預計接種量能可達1.8萬人次，除了特別鼓勵65歲（原住民族55歲）以上長者踴躍施打，也鼓勵其他年齡層符合接種資格者前往施打。

王文彥提醒，確診者康復後仍可能有呼吸道、皮膚或神經認知等方面的症狀，目前市境有10家醫院開辦長新冠整合性門診，包括聯新國際醫院、林口長庚醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、敏盛綜合醫院、龍潭敏盛醫院、中壢長榮醫院及華揚醫院。若民眾自解除隔離日起算6個月內，若有相關症狀，可透過整合門診主責醫師專業判斷後，即可提供整合醫療服務，只需繳交一次掛號費及一次部分負擔。「COVID-19染疫康復者整合性門診」服務醫院名單及門診時段資訊，可上衛福部網站或桃園市衛生局網站查詢。

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