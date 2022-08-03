桃園「710市區公車」新增4輛柴巴生力軍、運量提升44％

「710市區公車」常有民眾搭不上車情況，營運的捷順公司決定增加四輛柴油巴士。（交通局提供）

2022/08/03 13:13

〔記者謝武雄／桃園報導〕大溪往土城永寧捷運站的「710市區公車」，由於需求量甚大，經交通局協調後，負責營運的捷順交通公司繼四月份增加2輛柴油大客車投入營運後，八月份將再增加2輛，目前「710市區公車」除原有的15輛電動巴士外，另增加四部柴油巴士，運能更增加44%。

交通局長劉慶豐表示，目前的低底板電動公車為27人座，可提供405個座位，柴油巴士為45人座，可提供180個座位，整體運能提升44%，目前「710市區公車」主副線平日提供74班次往返、假日62班次。

劉慶豐說，「710大溪-捷運永寧站」，主線由大溪老街沿途行經崎頂、仁善、仁和地區，續行駛國道三號往返新北市土城區捷運永寧站，副線「710B內柵-捷運永寧站」則由大溪內柵發車至大溪老街後，路線同主線；「710市區公車」自2017年2月24日通車以來，尖峰時段常發生大溪仁善、仁和地區民眾搭不上車的窘況，因此捷順交通公司先在4月增加2輛柴油大客車、8月再增加2輛。

劉慶豐表示，另為加強大溪仁善、仁和地區載客服務，捷順交通公司於7月15日起，提供自崎頂站發車之「710A崎頂-捷運永寧站」班車，平日1班次、假日2班次，就近提供仁善、仁和地區民眾較為充足之座位數。

交通局表示，由於柴油大客車載客量較大，因此安排在尖峰時段行駛，民眾可多加利用，也可下載「桃園公車」APP查詢公車預估到站時間，以節省候車時間。

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