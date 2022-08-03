中國軍演、經貿限縮 賴香伶：無助兩岸和平 只會讓大家反感

民眾黨桃園市長參選人賴香伶譴責解放軍軍演，強調軍事恫嚇無助兩岸和平。（記者李容萍攝）

2022/08/03 13:18

〔記者李容萍／桃園報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台參訪，針對中國官媒《新華社》宣布解放軍將從4日中午至7日中午進行「聯合海空演訓」，演習範圍「環繞台灣全島」，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（3）日上午在臉書譴責中國人民解放軍即將在台海周邊實彈軍演，近午受訪重申，這樣的軍事恫嚇無助於兩岸和平，經貿上的緊縮動作也只會讓大家反感，不該在兩岸目前信任基礎那麼薄弱的情況下「雪上加霜」。

賴香伶表示，從昨天晚上開始大家都盯著電視看，也很幸運沒有任何擦槍走火的情況，今天裴洛西到立院，雙方就國際情勢與台灣民主化等問題交換意見，也希望裴洛西議長的到訪對於台灣跟美國外交有所突破，經貿上堅若磐石的實質進展可以讓國人看到，也帶動民主台灣跟世界鏈結，會是這次裴洛西議長和平友誼之旅最好的禮物。

賴香伶提到，大家都不希望兩岸間因為裴洛西來台有突發狀況，很可惜中共解放軍明天在台海周邊6個地方軍演，這樣的訊息和軍事的舉動，對亞太地區特別是台海一定是有很大的影響和衝擊，所以她稍早在臉書上譴責，中共解放軍這時的大動作軍事恫嚇無助於和平，也呼籲中共當局應該正視台灣人民追求民主、自行決定台灣前途的期盼，動輒以武力威脅，是無法阻止台灣繼續前進、追求民主自由與社會平等、生活安全的決心。

對於中國商務部陸續對台經貿限縮，賴香伶也說，看到對岸不管是食品方面或天然砂出口等，要讓大家覺得他們不只在軍事方面展現國際實力，在經貿上對台灣也有實質影，但這動作國人一定很反感，他們用這方式表達了大國間博弈競逐的部分，但對台灣的傷害和大家對中國的不信任感，實際上對台灣是無效的，中國官方應該適可而止，實質作為上，不該在兩岸信任基礎那麼薄弱情況下雪上加霜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法