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    裴洛西訪台》鄭文燦PO訪美合照表歡迎 林智堅：德不孤必有鄰

    桃園市長鄭文燦在臉書發文，PO出2019年在華府期間，到眾議院拜會裴洛西的合照，表達歡迎裴洛西到訪我國之意（圖擷取自桃園市長鄭文燦臉書）

    桃園市長鄭文燦在臉書發文，PO出2019年在華府期間，到眾議院拜會裴洛西的合照，表達歡迎裴洛西到訪我國之意（圖擷取自桃園市長鄭文燦臉書）

    2022/08/03 00:04

    〔記者陳璟民／桃園報導〕儘管中國節節升高外交、軍事威嚇，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）堅定率團搭行政專機於今晚訪問我國，桃園市長鄭文燦隨即在臉書發文，以「勇敢自信，世界同行」為題，表達歡迎裴洛西到訪之意。

    鄭文燦文中附上曾於2019年夏天訪美，在華府期間到眾議院拜會裴洛西的合照；鄭說，他當時當面感謝她對台灣的支持。

    鄭文燦表示，裴洛西不僅是「台灣關係法」的重要推手之一，在各項友台法案中，也都長期堅定地支持我國，台灣是美國在印太地區堅定的盟友，會繼續勇敢自信，追求自由民主的普世價值。

    裴洛西明天將展開密集會見、參訪行程，尤其要與蔡英文總統會晤交流國際政治、台海局勢等議題。

    民進黨桃園市長參選人林智堅則以「民主同行，堅定向前」為題在臉書發文表示，裴洛西此行不僅世界矚目，更是台美關係的大躍進，是歷史性的一刻，是裴洛西用行動展現美國堅定支持民主台灣的決心。

    林智堅認為，面對國際情勢，台灣堅守自由民主，跟世界做朋友，更與國際民主夥伴緊密交流，守護印太地區的區域安全，也建立起堅若磐石的民主同盟；林說，「德不孤，必有鄰」，自由民主是台美一同追求的普世價值，更讓我國在國際社會上從不孤單。

    美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚搭專機抵達我國訪問，桃園市長鄭文燦在臉書發文表達歡迎裴洛西到訪。（圖擷取自桃園市長鄭文燦臉書）

    美國聯邦眾議院議長裴洛西今晚搭專機抵達我國訪問，桃園市長鄭文燦在臉書發文表達歡迎裴洛西到訪。（圖擷取自桃園市長鄭文燦臉書）

    民進黨桃園市長參選人林智堅以「民主同行，堅定向前」為題，在臉書發文歡迎美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，認為這是台美關係大躍進的歷史時刻，是裴洛西用行動展現美國堅定支持民主台灣的決心。（圖擷取自民進黨桃園市長參選人林智堅臉書）

    民進黨桃園市長參選人林智堅以「民主同行，堅定向前」為題，在臉書發文歡迎美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，認為這是台美關係大躍進的歷史時刻，是裴洛西用行動展現美國堅定支持民主台灣的決心。（圖擷取自民進黨桃園市長參選人林智堅臉書）

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