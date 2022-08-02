林智堅宣布鄭文燦兼任競總主委 賴香伶PO文再酸：台灣選舉史罕見

民眾黨桃園市長參選人賴香伶的PO圖 。（取自賴香伶臉書）

2022/08/02 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今（2）日受訪要民進黨桃園市長參選人林智堅「轉大人」，要求林應自己面對市民與面對論文門，還有面對大家質疑他的誠信。隨後她也在臉書發文指出，過去選舉史中不管國民黨或民進黨，都沒有現任縣市首長擔任競選總部主委，如今鄭文燦是現任市長兼任林智堅競總主委台灣選舉史罕見。

賴香伶在臉書PO文指出，前兩天她在臉書貼文點出鄭文燦的困境，沒想到引起林智堅陣營大動作回應，立委鄭運鵬、前桃園市議員王浩宇也立刻發動攻擊，試圖模糊議題，因為「鄭文燦被林智堅拖累」是他們不能說的秘密。

賴香伶說，林智堅宣布競選主委是鄭文燦，林智堅的不堪一擊，確實讓鄭文燦走不了，因為他一走恐怕林智堅就宣告結束，林智堅選到如此無力，這絕對是台灣選舉史少有的現象。

賴香伶製作圖表解釋，以國民黨舉例，2018年選舉，侯友宜不設競選主委，到2014年連勝文競選時，也不用請郝龍斌來擔任主委；再舉民進黨的例子來說，2018年高雄市長選舉陳其邁的選舉主委，一定不會是陳菊，就是因為不能拖累陳菊要讓她放心擔任監察院長。其實這點人情世故，有點政治倫理的後輩都該知道，但林智堅不懂，或著說林智堅不想懂，就要賴著鄭文燦，當個絲毫沒有半點擔當的候選人。

賴香伶也細數，光是今年7月，鄭文燦就陪林智堅跑了23場行程，在桃園到處拜宮廟、參加市府活動，平均下來2天就要見一面，她說林智堅是「燦寶男孩」真的不為過。請林智堅拿出市長參選人該有的擔當，許鄭文燦一個未來。她還要告訴林智堅，從現在開始，不要耽誤鄭文燦的人生，「你該長大了，你也該從鄭文燦後面出來，出來當個讓人尊敬的對手」。

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