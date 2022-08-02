桃園市議員參選人收「殺全家」私訊 李柏瑟晚間急報警
2022/08/02 22:27
〔記者陳恩惠／桃園報導〕被稱作「桃園媽媽」的民進黨桃園市桃園區市議員參選人李柏瑟，今天晚間在個人臉書粉絲專頁收到一則以簡體中文寫著「殺了妳全家」私訊，除了向轄區桃市警桃園分局偵查隊報案外，也在粉專PO文緊急聲明，特別標註「裴洛西來台、議員候選人收到死亡威脅」；桃市警桃園分局晚間表示，有關李柏瑟女士報案指稱接獲臉書訊息恐嚇，本分局獲知後立即依程序受理並積極查辦中，警方絕不容許任何暴力行為，違法則必將嚴究法辦。
李柏瑟緊急聲明，隨著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，李柏瑟的臉書粉專在晚間7點12分時收到一則署名「JiWei Du」者，以簡體中文所寫的私訊「当五星红旗插在台北的时候，我会去杀了你全家的」，懷疑有人使用人頭帳號，以臉書私訊的方式恐嚇，並強烈譴責「捍衛台灣民主主權，絕不向暴力屈服。」
緊急聲明稿中指出，在台灣女性從政者，一直都是處於弱勢情況，動輒受到人身安全的威脅！我們強調，「無論政治訴求如何，一定要理性溝通，民主價值的先決條件，就是『尊重』，絕不屈服於惡勢力之下。」在台灣人民大是大非之下，我們絕不容許這樣的情況發生在台灣每一個角落、每一個人身上。
李柏瑟再次聲明，「邪惡的勝利所倚仗的，是正義的人袖手旁觀」面對這樣赤裸裸的的威脅，桃園媽媽絕不妥協！會挺身而出，也希望台灣人看清楚，中共或中共同路人只會用這種死亡威脅，來打台灣壓得來不易的民主。我們已要前往桃園分局報案，希望能抓出幕後黑手。