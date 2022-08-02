桃園市議員參選人收「殺全家」私訊 李柏瑟晚間急報警

民進黨桃園區議員參選人李柏瑟個人臉書粉絲專頁晚間收到不明人士恐嚇私訊，表示「当五星红旗插在台北的时候，我会去杀了你全家的」。（李柏瑟提供）（記者陳恩惠攝）

2022/08/02 22:27

〔記者陳恩惠／桃園報導〕被稱作「桃園媽媽」的民進黨桃園市桃園區市議員參選人李柏瑟，今天晚間在個人臉書粉絲專頁收到一則以簡體中文寫著「殺了妳全家」私訊，除了向轄區桃市警桃園分局偵查隊報案外，也在粉專PO文緊急聲明，特別標註「裴洛西來台、議員候選人收到死亡威脅」；桃市警桃園分局晚間表示，有關李柏瑟女士報案指稱接獲臉書訊息恐嚇，本分局獲知後立即依程序受理並積極查辦中，警方絕不容許任何暴力行為，違法則必將嚴究法辦。

李柏瑟緊急聲明，隨著美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台，李柏瑟的臉書粉專在晚間7點12分時收到一則署名「JiWei Du」者，以簡體中文所寫的私訊「当五星红旗插在台北的时候，我会去杀了你全家的」，懷疑有人使用人頭帳號，以臉書私訊的方式恐嚇，並強烈譴責「捍衛台灣民主主權，絕不向暴力屈服。」

緊急聲明稿中指出，在台灣女性從政者，一直都是處於弱勢情況，動輒受到人身安全的威脅！我們強調，「無論政治訴求如何，一定要理性溝通，民主價值的先決條件，就是『尊重』，絕不屈服於惡勢力之下。」在台灣人民大是大非之下，我們絕不容許這樣的情況發生在台灣每一個角落、每一個人身上。

李柏瑟再次聲明，「邪惡的勝利所倚仗的，是正義的人袖手旁觀」面對這樣赤裸裸的的威脅，桃園媽媽絕不妥協！會挺身而出，也希望台灣人看清楚，中共或中共同路人只會用這種死亡威脅，來打台灣壓得來不易的民主。我們已要前往桃園分局報案，希望能抓出幕後黑手。

民進黨桃園區議員參選人李柏瑟晚間遭不明人士以臉書私訊的方式恐嚇，她立刻到桃園警分局報案提告。（李柏瑟提供）

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