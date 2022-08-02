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    鄭文燦：桃園8年「無聲的改變、有感的建設」成為亮點城市

    桃園市長鄭文燦至議會進行施政報告，這是他八年任期最後一次施政報告。（記者謝武雄攝）

    桃園市長鄭文燦至議會進行施政報告，這是他八年任期最後一次施政報告。（記者謝武雄攝）

    2022/08/02 21:18

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今至議會進行施政報告，這是8年市長任期最後一次施政報告，他很感性地感謝鄉親給他機會，透過「無聲的改變、有感的建設」，讓桃園成為亮點城市，桃園發展3支箭，包含「桃園航空城計畫」、「三心六線軌道建設」、「亞洲•矽谷計畫」都已經陸續啟動，奠定桃園城市轉型基礎。

    鄭文燦今率領市府團隊議會定期會進行施政報告，他也感謝桃園議長、副議長及、議員對市政支持，透過對話協商，讓桃園升格後展開許多重大建設，尤其是桃園隊在防疫過程，不僅守住國門第一線，且讓經濟與生活逐漸恢復正常，在許多防疫對策上，桃園領先其他城市，讓疫情在穩健控制下逐漸收斂。

    鄭文燦說「桃園航空城計畫」區段徵收工區、安置住宅基地及第三航廈均已陸續開工，此外，航空城優先產專區的9處基地已標出7處，且得標廠商均為國內重要企業、上市公司，可將帶動產業升級。

    「三心六線軌道建設」部分，機場捷運線延伸至中壢站、捷運綠線都在動工中；鐵路地下化方面，包含桃園、中壢、平鎮站都已動工，主線工程也發包中；捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德段、捷運綠線延伸中壢段都進入綜合規劃。

    鄭文燦也談到，「亞洲•矽谷計畫」部分，「桃園會展中心」將於明年9月完工，屆時可提供可容納2000人會議室，600個攤位展覽館，這3支箭將成桃園奠定城市轉型的基礎。

    關於交通建設方面，鄭文燦說，市府爭取全國最多國道建設，且積極推動開瓶計畫、人行道專案、客運轉運站，單單興建停車場，就增設超過3萬個車位；升格後在智慧城市、永續城市發展也受各界肯定，包括市民卡、智慧交通、智慧環境監測、智能路燈、許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬等。

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