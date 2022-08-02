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    首頁　>　桃園市

    警大男畢業生闖女宿拉扯學妹棉被 判拘役仍有工作

    在東部某警分局任職的徐姓巡官，去年6月闖入女生宿舍，並拉扯學妹棉被。桃園地方法院今依無故侵入他人建築物罪，判其拘役55天，可易科罰金5萬5000元，緩刑3年，由於他不須執行徒刑，仍保有工作。（讀者提供）

    在東部某警分局任職的徐姓巡官，去年6月闖入女生宿舍，並拉扯學妹棉被。桃園地方法院今依無故侵入他人建築物罪，判其拘役55天，可易科罰金5萬5000元，緩刑3年，由於他不須執行徒刑，仍保有工作。（讀者提供）

    2022/08/02 20:17

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕在東部某警分局任職的徐姓巡官，去年6月自中央警察大學畢業後，仍留校溫書準備三等特考，孰料他竟因一時好奇闖入女生宿舍，並拉扯學妹棉被，形跡敗露被校方移送法辦。桃園地方法院今依無故侵入他人建築物罪，判其拘役55天，可易科罰金5萬5000元，緩刑3年。全案可上訴。由於他不須執行徒刑，仍保有工作。

    檢警調查，現年23歲的徐男，去年6月畢業後留校溫書，他於去年6月17日凌晨4點多，闖進學校內的警賢樓女生宿舍，並拉扯學妹棉被後，逃之夭夭，女學生在睡夢中驚醒，嚇得花容失色，向校方反映，經調閱監視器，揪出犯行的徐男。

    徐男應訊坦承犯行，供稱讀書4年沒看過女生宿舍裡面長怎樣，因一時好奇心，所以衝動做出蠢事，事發後感到相當懊悔。

    判決指出，徐男是警大畢業生，已無進入校園內宿舍權限，竟未經同意侵入校園宿舍，足見法治意識極為薄弱，欠缺尊重他人權益觀念，雖徐男確實有悔意，並已與被害學妹達成和解，但因校方沒有和解意願，未與警大和解。

    法官審酌，徐男因一時失慮犯罪，但犯後坦承犯行，應知所警惕，無再犯之虞，因此酌量其刑，判處他拘役55日，如易科罰金，以每日1000元折算，緩刑3年，但為促其記取教訓避免再犯，於判決確定1年內須向公庫支付5萬元，使徐男確實了解其行為造成的危害，並培養正確法治觀念。

    由於徐男案發後仍持續準備警察特考三等考試，並順利上榜，獲分發至東部某警分局擔任巡官，依現行規定，警職人員只要沒被執行徒刑，就能繼續任職，不影響工作權益。

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