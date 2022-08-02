鄭文燦看過林智堅論文 盼勿用意識形態討論論文

民進黨桃園市長參選人林智堅發生論文及球場事件，藍營議員在議會質詢時送給市長鄭文燦「照妖鏡」，希望他認清真相。（記者謝武雄攝）

2022/08/02 20:01

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今到議會進行施政報告；鄭文燦全力輔選黨籍市長參選人林智堅也成為藍營議員質詢話題，部分抨擊行政不中立外，也有議員擔心林智堅「論文」、「球場」事件會拖垮鄭文燦；鄭文燦則強調，政務官輔選天經地義，絕對遵守行政中立分際；至於林智堅論文已由專業認定、球場有缺失就要面對。

鄭文燦表示，市府舉辦的活動，各政黨參選人都可以前來參與活動，他都會優先介紹，以桃園區健行活動為例，當時林智堅沒有出席，他也與國民黨市長參選人張善政、民眾黨參選人賴香站在一起與民眾互動，富岡鐵道藝術節開幕活動，他也向民眾介紹張善政、賴香伶，類似活動只要有出席參選人，他都會一一介紹，至於在官邸自費宴客都是合乎規定，絕無公器私用。

鄭文燦也提到，林智堅獲得五星級市長的肯定，這是多家媒體所做出的評鑑，也是民調的結果，更是新竹市民表達意見的結果，這是各界普遍的認知，而球場的確有一些缺失，只要面對問題改善就好，他不希望只是一項公共工程就擴大到所有公共工程；鄭文燦也提到，他有看過林智堅論文，內容沒有問題，希望學術回歸學術，不要用意識形態來討論論文。

議員林政賢質詢時認為，論文及球場事件，已經讓林智堅成為「類五星市長」，希望鄭文燦不要被他拖累；另議員李柏坊、徐其萬都肯定鄭文燦8年施政，藍綠都很認同，如今林智堅狀況不斷，地方上都很擔心鄭文燦得前途會跟著陪葬；徐其萬還說，林智堅能否當市長還是要看「命運」，請市長還是在市政上多用點心。

議員舒翠玲、黃敬平、梁為超、徐玉樹、詹江村，也以聯合質詢方式，批評鄭文燦不僅行政不中立，濫用行政資源外，還識人不清，向市民推薦「林智堅」，最後還送給鄭文燦「照妖鏡」，希望他認清真相。

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