林智堅抨擊論文風波國民黨亂1個月 張善政：林、陳放話才是亂源

國民黨桃園市長參選人張善政（中）抨擊，民進黨桃園市長參選人林智堅，和其碩士論文指導教授、國安局長陳明通2人不去台大面對學術審定委員會的會議跟質疑，而在外面一直放話，才是亂源。（記者魏瑾筠攝）

2022/08/02 16:26

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今上午稱，其論文風波在指導教授、國安局長陳明通發聲明後已水落石出，並抨擊國民黨已經亂一個月，要國民黨不要再亂；國民黨桃園市長參選人張善政對此反駁，論文風波亂一個月，是因為他們（指林智堅陣營）自己講不清楚，並強調林、陳2人不去台大面對學術審定委員會的會議跟質疑，而在外面一直放話，才是亂源。

張善政今天下午在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿、桃園市議員參選人錢龍陪同下至桃園市蘆竹區福隆巖參拜，並在參香祈福後接受媒體聯訪，面對媒體問及，如何看待桃園市長鄭文燦今天陪同林智堅到市場掃街，張善政不以為意的說這已經不是新聞，更大酸「行政中立被破壞已經不是第一次了」，所有桃園鄉親心裡面也在問一樣的問題，大家心裡面自然有一把尺去判斷。

至於如何看待自己在國民黨內及地方的民調領先，張善政回應，民調上上下下，前一陣子有一個民調，還是說林智堅領先，說他的民調不受論文、不受球場的影響，所以民調就是一個參考，自己的團隊永遠是堅定的往前，不會去計較這些數字。

針對媒體追問，林智堅說這民調是國民黨自己拿來鼓舞自己士氣的，說張的民調都沒有進步，張善政相當然不以為然的說：「這些話隨他講，我們不會去聽的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法