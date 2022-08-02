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    首頁　>　桃園市

    廟裡公布主視覺 張善政︰受神明監督盼神明成全

    國民黨桃園市長參選人張善政（前右三）在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿（前右一）、桃園市議員參選人錢龍（前右五）陪同下，到蘆竹區福隆巖參拜。（記者魏瑾筠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（前右三）在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿（前右一）、桃園市議員參選人錢龍（前右五）陪同下，到蘆竹區福隆巖參拜。（記者魏瑾筠攝）

    2022/08/02 16:45

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市長選戰打得火熱，繼民進黨參選人林智堅昨天公布競選主視覺後，國民黨參選人張善政今天也在臉書公布首波競選主視覺，不同於林昨天舉辦記者會，張選擇先在臉書發文後，接著在下午的廟宇參訪行程，公開向大眾說明理念。他表示，在廟裡公布主視覺，是非常虔誠的要把設計展現給神明、鄉親看。

    不同於林智堅昨天集結其競選團隊、各選區市議員參選人等人，一同在競選媒體中心公布競選團隊成員及主視覺，張善政今天下午在臉書發表「善TAOYUAN」首波競選主視覺。

    在主視覺公佈後，張善政在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿、桃園市議員參選人錢龍陪同下至蘆竹區福隆巖參拜，並在參香祈福後接受媒體聯訪，公開向大眾說明主視覺理念。

    張善政先是指著自己白色polo衫上的「善」，再以圖卡說明，「善」字的主視覺，共有13個節點，剛好代表桃園市的13個行政區，對於他的名字剛好與桃園市結緣，是非常讓人高興的巧合。

    接著張善政指出，第2個主視覺是以桃園「TAOYUAN」英文，有7個字母、配上7個顏色，每一個字母代表他將來想替桃園做的事情，包括Technology 前瞻科技、Aviation 航向天際、Open 開放透明、Youth 年輕活力、United 攜手團結、Affluent 富足繁榮及Natural 自然共好。

    張善政表示，這7個單字剛好呼應桃園的7個英文字母字首，首波競選主視覺一方面用名字善的特色，二方面是用桃園英文名字，彰顯政策方向、政策內容，他大讚「這個主視覺是相當、相當好的設計」，是一個團隊合作的結果，是讓他非常喜歡的設計。

    至於何時公布競選團隊，包括總幹事、主委等人選，張善政則回應，會很快跟大家宣布，大家不要著急。

    針對不同於林智堅公布主視覺的大排場，張善政表示，到廟宇參拜就是心裡要非常虔誠，希望神明成全，如有成全的話絕對是受神明監督，同樣的，視覺設計也是一樣，今天在廟宇展現，等於說是非常虔誠的把設計，不只展現給神明看，也是給鄉親看。

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿（左）、桃園市議員參選人錢龍（右）陪同下，在蘆竹區福隆巖參拜，並公開向大眾說明主視覺理念。（記者魏瑾筠攝）

    國民黨桃園市長參選人張善政（中）在尋求連任的國民黨桃園市議員張桂綿（左）、桃園市議員參選人錢龍（右）陪同下，在蘆竹區福隆巖參拜，並公開向大眾說明主視覺理念。（記者魏瑾筠攝）

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