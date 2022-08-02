裴洛西訪台前夕桃機公司收到炸彈恐嚇信 航警局加強飛安檢查

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2）日晚間將抵台訪問，桃園國際機場公司上午於客服信箱收到恐嚇信，信中指出「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警局接獲機場公司通報後組成專案小組追緝犯嫌，並會同桃機公司加強飛安檢查，確保機場安全。（記者朱沛雄攝）

2022/08/02 15:57

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今晚將抵台訪問，桃園國際機場公司今天上午於客服信箱收到恐嚇信，信中指出「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」。航警局接獲機場公司通知後，會同桃機公司加強航廈飛安檢查，確保機場安全。此外，經循線追查恐嚇信來源，發現恐嚇信來自境外IP，目前專案小組正設法追查中。

航空警察局刑事警察大隊長副大隊長陳沛澍表示，航警局對於任何危害飛安言論，絕對嚴查嚴辦，以杜絕民眾僥倖心態，同時呼籲民眾切勿轉傳相關訊息。

陳沛澍指出，已經責成航警局刑警大隊與刑事局偵九大隊（網路犯罪專責隊）組成專案小組，全力清查網路資訊追緝犯嫌，經全力清查網路資訊線索後，發現恐嚇信來自境外IP，目前仍在設法追查中。

此外，航警局安全檢查大隊及保安大隊也將會同桃機公司，加強飛安檢查，確保機場安全。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2）日晚間將抵台訪問，桃園國際機場公司上午於客服信箱收到恐嚇信，信中指出「為阻止美國眾議院議長訪台，將在機場放置3枚爆裂物」，航警局接獲機場公司通報後組成專案小組追緝犯嫌，並會同桃機公司加強飛安檢查，確保機場安全。（記者朱沛雄攝）

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