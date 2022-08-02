哏圖被檢舉盜用NBA照 賴香伶：用意要林智堅自己「轉大人」

民眾黨桃園市長參選人賴香伶臉書狠酸林智堅的哏圖。（取自賴香伶臉書）

2022/08/02 12:46

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天訪視中壢區興南里關懷據點，被問及她在臉書PO出「委屈了～鄭文燦！憤怒了～桃園市民」的哏圖，被民進黨檢舉是盜用NBA照，對此，賴香伶表示，她的哏圖用意良善，內文所寫及圖示，市民心有戚戚焉感受，「林智堅應該自己要轉大人」自己要站出來面對誠信的質疑。

賴香伶表示，哏圖此事，執政黨是箇中高手，對她的哏圖做出向NBA提告等處理，當事人如希望她來處理，她一定會處理，她希望更正視整個桃園市長選舉至今，她的內文所寫及圖示所在，應該是市民心有戚戚焉的感受，她是把這樣事件用圖的方式，讓大家一目瞭然。

賴香伶還說，現在大家知道桃園市長鄭文燦是林智堅市長參選人競選總部的主委，責任之重，還有鄭文燦在市政繁忙下如何兼顧，這時候林智堅應該自己要「轉大人」，自己要站出來，自己面對市民、面對論文門、面對大家質疑的誠信，這是林智堅身為參選人不能假他人之手地方。

賴香伶強調，她的哏圖用意良善，希望大家看到鄭文燦、林智堅、鄭運鵬幾位，相信參選人是誰大家都很清楚，不要什麼都叫別人扛和推給別人來處理。

賴香伶所PO的哏圖，狠酸民進黨桃園市長參選人林智堅為媽寶抱市長鄭文燦（圖中註明行政院長4字）大腿，一旁還有立委鄭運鵬，文中並說「鄭文燦的未來請林智堅放手」，網友對此紛紛留言，包括「Wow TMD的水準就這樣，真是比阿北的褲頭還要高一點點呢」，「這樣子攻擊對手，票不會比較多啦」，「阿娘喂，這樣水準？」「完蛋了 這是違反肖像自己做梗圖 可能會被告了」，「沒看過堂堂參選人要發這種版權邊緣圖，民眾黨果然沒網軍棒棒」，「所以我說那個版權呢？」

民眾黨桃園市長參選人賴香伶（左）談哏圖用意要林智堅「轉大人」，能自己面對誠信質疑。（記者李容萍攝）

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