裴洛西用行動支持台灣 鄭文燦、林智堅：深化台美關係、對台加分

桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅受訪時都表示，很感謝裴洛西用行動來訪台灣。（記者謝武雄攝）

2022/08/02 09:51

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率領國會代表團訪問亞洲，日內訪台，桃園市長鄭文燦、市長參選人林智堅今受訪時都很感謝裴洛西用行動來訪台灣；林智堅希望強化桃竹這樣的科技廊帶，深化台美夥伴關係；鄭文燦認為，雖然台灣沒有敲鑼打鼓，但大家心裡很知道，這是對台灣加分的。

鄭文燦說，裴洛西來台訪問，事前一定經過非常縝密安排，如果能夠訪問成功，代表裴洛西對台灣支持，以及長久想要訪問台灣的願望。

鄭文燦表示，他在訪問美國期間，也曾拜訪美國眾議院，也拜訪過裴洛西，他知道裴洛西對台灣關係法很支持，也非常堅定支持台灣，她是台灣的好朋友，朝野應該一致歡迎美國眾議院訪問團來訪，裴洛西訪台是來表達美國國會對台灣支持，雖然台灣沒有敲鑼打鼓，但他想這對於台灣的國家生存發展來講絕對是加分的。

林智堅也提到，非常感謝裴洛西不畏懼中國威脅和打壓來到台灣，這個可以展現出美台關係堅若磐石，大家也知道桃園是門戶第一站，所以議長一到台灣就到桃園，桃園也是台灣產業重鎮，尤其是Apple、Nike、特斯拉，供應鏈產商都在桃園，竹科半導體更是台美非常重要的戰略供應鏈夥伴關係，希望當選市長後強化桃竹這樣的科技廊帶，深化台美夥伴關係。

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