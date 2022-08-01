獲中壢婦女會熱情相挺 張善政振奮：做事情不能走捷徑「抄別人」
2022/08/01 22:27
〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政今（1）日前往中壢區市議員葉明月服務處參加中壢區婦女會幹部會議，被婦女會幹部熱情圍住，還收到象徵「包中」的粽子預祝高票當選，全場高呼「凍蒜」。張善政致詞表示，做事情、做學問都要實事求是，要實在，「不能走捷徑，也不能抄別人，這是為了給小孩子樹立一個榜樣，蓋房子也要一步一腳印，蓋的房子才能讓住戶住的安心。」
對於葉明月、過嶺里長張桂珠、五福里長林賴玉英等姐妹比艷陽還熱情迎接，張善政突然有點害羞起來，急忙致謝，「姐妹們辛苦了，大家趕快到屋內乘涼，避免中暑」。
葉明月表示，張善政學經歷及各方面人品都經得起社會檢驗，呼籲所有支持國民黨的鄉親及中間選民，能夠團結一致支援張善政，期許「母雞帶小雞、小雞也要爭氣」讓桃園更好。
張善政說，年底選舉，「價值觀」非常關鍵，這一票投下去要對下一代有交代。他認為，做事情、做學問都要實事求是，要實在，「不能走捷徑，也不能抄別人，這是為了給小孩子樹立一個榜樣，蓋房子也要一步一腳印，蓋的房子才能讓住戶住的安心。」呼籲鄉親用選票來選擇事實求是、踏實、實在、認真負責的張善政。