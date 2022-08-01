競選團隊「鐵三角」大合體 林智堅：選舉終於要回到正軌

林智堅競選團隊及主視覺啟動記者會，「鐵三角」林智堅、競總主委鄭文燦、總幹事鄭運鵬，與桃園市議員桃園隊大集合。（記者鄭淑婷攝）

2022/08/01 10:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅今早舉行競選團隊及主視覺啟動記者會，「鐵三角」林智堅、競總主委鄭文燦、總幹事鄭運鵬，與桃園市議員桃園隊大集合，再次展現綠營大團結，林智堅表示，過去他受到對手不斷的抹黑，用正面選舉揮去抹黑造謠文化，現在選舉終於要回到正軌，將用建設與政見贏得桃園市長選戰。

鄭文燦表示，林智堅在7月8日完成交接後，對手陣營開始發出抹黑大戰，至今他看不到對手的政見、願景，而他在桃園執政至今，創造出桃園願景、光榮，希望未來的4個月，能用光明正大來選舉，而林智堅在新竹政績可見，相信凡努力過必留下痕跡，過去桃園是六都進步最快的城市，新竹則是最年輕的城市，桃園、新竹可以說創造出北台灣亮點，當選對會拍板林智堅參選，對手一定會抹黑，但這個月他觀察到林智堅的韌性，雖然民調有起伏但不大，相信桃園市民會做出選擇，年輕的桃園需要年輕的市長，他有信心市長勝選、議員過關。

林智堅表示，過去看到對手不斷地抹黑，這次參選是他從政22年來面臨最大挑戰，桃園是年輕美好的城市，這 20幾天他來到桃園，看到市民眼角的幸福，這是鄭文燦執政的成果，今日桃園已經不一樣，未來要更好，他希望帶著新竹經驗延續鄭文燦的執政成果，過去桃園多了21萬人口，基礎、公共建設必須要提升，他雖然面對很大的攻擊及抹黑，但他貼近民眾時仍感受到滿滿的支持，他要謝謝民眾、謝謝桃園隊，同時感受到肩上擔子更重了。

林智堅競選團隊及主視覺啟動記者會，「鐵三角」林智堅、競總主委鄭文燦、總幹事鄭運鵬，與桃園市議員桃園隊大集合。（記者鄭淑婷攝）

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