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    獨家》房客欠租疑棄養50隻狗 「多數不會叫」恐聲帶遭割

    桃園平鎮租屋處的50隻狗暫時移置在屋外，讓愛狗人士超傻眼。（記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗暫時移置在屋外，讓愛狗人士超傻眼。（記者李容萍攝）

    2022/07/31 23:46

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區南安路1棟出租3層樓透天厝，今（7月31日）天屋外突然堆放大量狗籠，附近居民擔心狗狗被烈日曬傷，向綠黨市議員參選人黃永欽反映此事，並一同前往關心，現場劉姓房東無奈表示，邱姓房客已經積欠2個月的房租，40天前告知對方8月1日前要搬走，但邱姓房客避不見面，一早才和家人進門欲清理屋內物品時，才發現屋內養了50隻狗，有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。

    黃永欽下午通知平鎮警分局、市府動物保護處派員處理，經檢視其中3隻狗狗已經脫肛，經緊急先行帶至動物醫院照料，由於這些狗狗均屬於有主寵物，傍晚全數搬回屋內並提供適當食物及飲水，目前警方已掌握飼主身分，動保處後續將依動物保護法適處，以杜絕不法。

    本身有養狗的黃永欽說，鄰居友人向他透露常在該透天厝後方聞到惡臭，偶爾有狗叫聲，原以只有聽到幾隻狗的叫聲，沒想到屋內竟塞有這麼多隻狗，許多籠子一次關養5、6隻狗，狗狗根本沒有活動空間可言，甚至有的狗都有脫肛現象，在安置牠們時一點活力都沒有，讓人心疼，且屋內空間狹小，髒亂不堪，蟑螂處處可見，狗的糞便也都沒有清理，其中3樓是鐵皮加蓋，更養了20多隻狗，悶熱不通風，狗是人類最忠心的夥伴，他呼籲民眾減少對品種狗的迷思，以杜絕非法養殖。

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。 （記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。 （記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。（記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。（記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。（記者李容萍攝）

    桃園平鎮租屋處的50隻狗有法鬥、博美、科基等品種，由於多數狗都不會叫，也讓人懷疑牠們的聲帶早被割掉了。（記者李容萍攝）

    黃永欽抱出狗籠內身體虛弱的科基，相當心疼。（記者李容萍攝）

    黃永欽抱出狗籠內身體虛弱的科基，相當心疼。（記者李容萍攝）

    動保處派車先帶回3隻身體狀況不佳的狗兒就醫。（記者李容萍攝）

    動保處派車先帶回3隻身體狀況不佳的狗兒就醫。（記者李容萍攝）

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