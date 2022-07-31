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    桃園社企中心平鎮館週年特展 8/14中大辦論壇及團隊成果展

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    2022/07/31 23:36

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（31）日下午舉辦社會企業中心平鎮館成立1週年特展，展現多元社企主題關懷社會，該館也提供3個進駐空間及公共空間供民眾或團體租借使用，市府提供每月8000元、最高24個月租金補貼及20萬元設備補助，希望協助新成立的社企公司度過草創期資金難關。

    參與特展團隊包含「生命樹幸福家庭協會」、「仁仁居家護理所」、「有球必應社會企業有限公司」，另外也邀請今年桃園社會企業創業競賽前3名團隊參與，有以二氧化碳吸附器解決碳排放問題的台灣碳材有限公司、專注發展農遊體驗與蜜蜂養殖的「享樂蜂蜜」，推廣竹林保育及永續發展的「原竹Oridika」，以及培育超過30位熟齡網紅的「第三人生科技有限公司」，讓民眾知道經營自媒體不是年輕人的專利，熟齡網紅現在正夯。

    青年局長陳冠穎表示，社會企業是以一般營運而非捐贈的模式，在市場機制中自給自足，透過商業模式解決特定社會問題的創新企業組織，桃園市發展社會企業累積的成果，在今年獲得義大利國際社會企業城市認證計畫肯定，成為世界第三、全亞洲第一個通過該認證計畫的社企之都。她也說，桃園被視為台灣的社企之都，除提供租金、設備補助，也邀請業界顧問給予協助，透過推廣活動、輔導陪伴加上創業資源，鼓勵桃園青年成立社會企業。

    陳冠穎也預告8月14日將於中央大學舉辦「國際社會企業城市認證暨論壇及團隊成果展」的活動，當天也會邀請眾多深耕於桃園的社企團隊，歡迎有興趣民眾踴躍參加。

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

    桃園社企中心平鎮館舉辦1周年特展吸引民眾到訪認識社會企業。（記者李容萍攝）

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